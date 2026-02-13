Novellara, al Nomadincontro arriva il procuratore di Napoli Nicola Gratteri

Il Nomadincontro 2026 di Novellara non sarà soltanto un tuffo nel passato: l’evento, infatti, è da sempre non solo l’occasione per ascoltare i Nomadi in concerto (con un doppio appuntamento: sabato 14 febbraio alle 21.30 e domenica 15 febbraio alle 16.30) ma anche altre voci, sia del mondo della musica (da Giulio Nicolosi ad Atuna, da Sveva alla guest star Gaia Dondé) sia dei protagonisti della vita pubblica e sociale, rispettando una cifra stilistica che da sempre contraddistingue il mondo dei Nomadi.

Per questo sabato 14 febbraio alle 16 al teatro Tagliavini di Novellara sarà ospite il magistrato Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, invitato sul palco per parlare del suo ultimo libro “Cartelli di sangue”, scritto insieme ad Antonio Nicaso: un viaggio sulle rotte del narcotraffico internazionale.

Ma con Gratteri, che sul palco dialogherà con Beppe Carletti e Pierluigi Senatore, si parlerà anche dell’ormai imminente referendum sulla riforma della giustizia e delle polemiche nate dopo le recenti controverse dichiarazioni del procuratore (“Voteranno per il sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente”).

In serata, poco prima del concerto dei Nomadi, a Gratteri sarà poi consegnato il premio Augusto Daolio città di Novellara, giunto quest’anno alla settima edizione.