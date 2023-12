Novellara. Approvato il bilancio del Comune, Imu e Irpef non aumentano

Nessun aumento tributario – né per l’Imu, né per l’addizionale comunale Irpef – per i cittadini di Novellara grazie al Bilancio di previsione 2024-2026 approvato nell’ultima seduta dal Consiglio comunale con i voti favorevoli della maggioranza ed il voto contrario dell’opposizione. “Un importante risultato a favore delle famiglie e delle imprese novellaresi che siamo riusciti a ottenere grazie a una gestione virtuosa, tra contenimento dei costi e recupero fiscale, che ci ha permesso di sopperire al considerevole calo di risorse da parte del Governo dovuto all’abolizione dei cosiddetti “fondi bollette” e al mancato adeguamento dei trasferimenti attraverso il Fondo di solidarietà per far fronte alla miriade di nuovi adempimenti assegnati ai Comuni”, ha sottolineato l’assessore al Bilancio, Simone Zarantonello, illustrando in Consiglio la manovra.

“Un mancato sostegno da parte del Governo che si è fatto sentire ancora di più in un contesto generale di costi energetici e tasso d’inflazione tuttora elevati, al quale siamo riusciti a sopperire anche grazie ai risparmi conseguiti attraverso i numerosi interventi di efficientamento e riqualificazione energetica effettuati sugli edifici comunali durante i due mandati della Giunta Carletti, in particolare sulle scuole – ha aggiunto l’assessore Zarantonello – Interventi magari non così visibili, ma certamente fondamentali oltre che per il benessere ed il comfort di operatori e studenti, per permetterci di alleggerire i costi energetici che avrebbero gravato ancora più pesantemente sul bilancio comunale, così come l’importantissimo intervento di sostituzione con tecnologia Led della rete di illuminazione pubblica, con la sua contestuale estensione”.

“Nel Bilancio 2024 il Comune di Novellara ha poi prestato particolare attenzione anche al mantenimento dei livelli delle prestazioni e dei servizi, con azioni di razionalizzazione per far fronte agli aumenti che si sono verificati in questi mesi sulla fornitura di beni e servizi”, ha concluso Zarantonello sottolineando anche come l’approvazione della manovra entro la fine dell’anno, senza dunque sfruttare il prolugamento della scadenza a marzo, “ci permetterà di sostenere appieno fin da gennaio l’importante attività delle associazioni locali, che con le loro molteplici attività restano il fulcro della nostra comunità”.

Piano triennale dei lavori pubblici

Contestualmente al Bilancio di previsione è stato approvato anche il Piano triennale dei lavori pubblici, illustrato in Consiglio dal vicesindaco Alessandro Baracchi, che ha confermato la volontà di realizzare la nuova palestra, su cui continua l’attività di fundraising, e il nuovo magazzino comunale e centro di Protezione civile, di cui si sta ultimando la progettazione.

Diversi gli interventi previsti sull’edilizia scolastica, sia grazie ad investimenti diretti dell’amministrazione, sia grazie a fondi Pnrr, che sta rappresentando una grande sfida anche per il Comune di Novellara. “Il Pnrr ha certamente impattato in maniera significativa sia in termini organizzativi, impegnando gli uffici tecnici in un’attività frenetica che ha iniziato a manifestare i primi frutti, su tutti il cantiere della nuova mensa scolastica – ha detto Baracchi – sia in termini economici, in quanto le risorse erogate non coprono interamente la spesa per cui il Comune ha dovuto utilizzare risorse proprie non previste, comunque disponibili grazie alla gestione virtuosa di questi anni”.

Oltre alla mensa scolastica, la cui costruzione è in corso nel “campo vecchio” di via Indipendenza, il prossimo anno si effettuerà anche un importante intervento di riqualificazione sismica ed energetica delle palestre scolastiche ad integrazione del percorso di efficientamento e miglioramento delle strutture scolastiche intrapreso nel 2014.

Servizi sociali e rette

Approvato dal Consiglio comunale anche il budget di previsione pluriennale 2024-2026 dell’azienda speciale Millefiori, che punta a consolidare e rafforzare la qualità dei servizi sociali e socio-educativi proposti. “L’impegno da parte del Comune rimane quello di investire a favore di disabilità e non autosufficienza per continuare a sostenere le famiglie novellaresi”, ha spiegato l’assessore al Welfare Laura Bocedi, annunciando la conferma del progetto sperimentale, a livello di Unione, dello “Sportello Millecure” a sostegno dell’assistenza e cura familiare per anziani e non auto-sufficienti, l’assunzione di un educatore professionale e la ripresa sul territorio dei progetti del “Gruppo Appartamento” e dell’“Operatore di Cortile” rivolti a minori e famiglie. Per quanto riguarda le rette, “abbiamo recepito le indicazioni della Regione sulla possibilità di aumentarle ma, dopo esserci confrontati con le famiglie dei nostri ospiti, ci siamo impegnati come Comune a farci carico della metà dell’aumento, così da continuare a garantire tariffe al di sotto delle altre strutture dei territori limitrofi, per essere al fianco delle famiglie limitando quanto più possibile i costi”, ha concluso l’assessore Bocedi.

Commercio e ambiente

Il Bilancio di previsione 2024, infine, conferma l’attenzione del Comune di Novellara per il commercio e le politiche green. “Oltre al sostegno diretto assicurato dal bando per contributi a fondo perduto pubblicato proprio pochi giorni fa per favorire nuove aperture e subentri, realizzato e concordato in collaborazione con le associazioni di categoria e con l’associazione dei commercianti locali – ha sottolineato l’assessore Gian Luca Arcetti – proseguirà l’opera di rilancio del centro storico, per aumentarne vivacità e attrattività, attraverso il progetto di riqualificazione di via Andrea Costa e via Veneto”.

L’assessore all’Ambiente Alberto Razzini ha infine annunciato la candidatura del Comune di Novellara al bando della Regione Emilia-Romagna per il secondo e ultimo stralcio della ciclabile Novellara – San Giovanni. “Il percorso correrà a fianco della vecchia strada provinciale e collegherà i due tratti già realizzati per un costo di circa 1 milione di euro, con possibilità di finanziamento fino all’80% – ha spiegato Razzini – L’opera rientra nel progetto più ampio della ciclovia Carpi – Guastalla – Bagnolo in Piano, che metterà in connessione percorsi già realizzati attraverso la realizzazione dei tratti mancanti”.

Infine, dopo aver completato la progettazione nel 2023, il Comune di Novellara ha candidato il Bosco delle api al bando del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr) per la realizzazione di infrastrutture verdi e blu – ovvero aree naturali – in zone urbane e peri-urbane. Il bando copre sia la progettazione sia la realizzazione del progetto, con un quadro economico complessivo di 350mila euro e una possibilità di finanziamento fino all’85% dei costi: l‘esito è atteso per i primi mesi del 2024.