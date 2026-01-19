Nel Blue Monday di Reggio

Nel disordine della cartellonistica locale, a Reggio Emilia campeggiano i segni dell’inefficienza fattasi sistema. Il paesaggio urbano è già quello che è; il 20 gennaio, poi, restano in giro come relitti i brandelli delle ricorrenze prodotte dal Comune: la giornata antiviolenza di novembre, il Natale, il Capodanno in piazza, il Tricolore improvvisamente declinato in blu. Un museo dell’effimero istituzionale, all’aperto e senza biglietto.

Nel Blue Monday – convenzionalmente il giorno più triste dell’anno – non mancano gli elementi di contorno: furti con scasso in via Emilia, pieno centro; annunci di negozi che chiudono; promesse cicliche di riqualificazione, sicurezza, ripresa sociale e culturale. Gli assessori si prodigano via social a spiegare che tutto, se non va benissimo, andrà meglio. Seguono onde di commenti irripetibili, che però hanno il pregio della sintesi.

Ci sono almeno due generazioni di reggiani che non ci credono più. Non è una questione di appartenenza politica: è proprio cambiata la vita quotidiana. Gli spazi di libertà si sono ristretti, il senso di comunità si è sfilacciato, e il peggioramento non è solo costante: è esponenziale.

Sarebbe ingiusto addebitare a questo piccolo ceto politico locale la responsabilità esclusiva di un degrado che dura da trent’anni e che ha attraversato stagioni diverse, sempre però nella stessa direzione: verso il basso. Qui non siamo di fronte a un incidente di percorso, ma a una traiettoria coerente.

La degenerazione sociale del centro storico è figlia di errori antichi, decisi a tavolino. I presidi pubblici storicamente collocati nel cuore della città e forzosamente trasferiti in periferia sono il prodotto di scelte maturate già negli anni Ottanta. La stagione dell’affarismo – cara a costruttori, subappaltatori, banche e politica – ha certamente arricchito qualcuno, ma tra anni Novanta e primi Duemila ha prodotto sciagure urbanistiche di portata cosmica.

Davvero vi sembra casuale che attorno allo stadio siano sorti i cosiddetti Petali, chiamati a sostituire il centro come luogo di ritrovo? La Reggio di oggi si rappresenta bene in quelle colate di cemento dove trionfano il mediocre, il brutto, l’odore persistente della sciatteria. Le coop edili sono fallite tutte nel giro di un biennio dopo la crisi dei subprime; il sistema avrebbe forse potuto interrogarsi, ma va ricordato che questa è una città in cui l’omertà non passa mai di moda.

Non solo Reggio è diventata più brutta e più insicura, soprattutto per le fasce più deboli. Non solo peggiorano scuola e sanità. Sparisce anche la voglia di uscire, in molti quartieri, ormai quasi ovunque. E anche qui l’errore sta alla radice: non si è voluto capire che l’integrazione non si costruisce nei convegni, ma si combatte ogni giorno negli angoli desolati dell’abbandono, nelle piazze dello spaccio, nelle risse tra ubriachi e nelle guerre tra etnie diverse che segnano interi quartieri.

No, non servirà gettare altro denaro pubblico per raccontare favole ai concittadini. Le cose non miglioreranno, almeno nel medio periodo. Anzi, andranno peggio per quei reggiani che questa città l’hanno costruita. I portici di via Emilia San Pietro, un tempo regno della vasca, resteranno latrina e teatro di lotta di posizione. La zona stazione continuerà a essere il simbolo, anche perché la linea del degrado si è già estesa verso sud: basta guardare alla Canalina. Di negozi, per come li abbiamo storicamente intesi, ne rimarranno pochi e di alta qualità, finché una minoranza benestante e non ancora arresa proverà a resistere. Per tutti gli altri, l’indirizzo è uno solo: stazione Mediopadana e biglietto di sola andata. Le balle – come si dice a Reggio – stanno in poco posto.

