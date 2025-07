Dal Ministero parere favorevole al rinvio del blocco per le auto con motore diesel Euro 5

Il Ministero dell’ambiente ha espresso parere favorevole al rinvio del cosiddetto “blocco degli euro 5”: il riferimento è all’entrata in vigore delle misure antinquinamento previste dal decreto legge 121 del 2023, che imporrebbero dal prossimo ottobre uno stop alla circolazione delle auto con motore diesel di categoria Euro 5 (quelle immatricolate tra il 2011 e il 2015) in un’ampia fascia oraria dei giorni feriali – dalle 8.30 alle 18.30 – nei territori dei comuni con più di 30.000 abitanti situati nelle quattro regioni del bacino padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna).

Il parere positivo del Ministero guidato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin riguarda alcuni emendamenti al decreto legge Infrastrutture, attualmente in discussione alla Camera dei deputati, che prevedono il rinvio del divieto di circolazione con la contestuale introduzione di misure compensative alternative.

Qualora gli emendamenti non dovessero essere approvati, e non intervenissero nel frattempo altri fattori a cambiare la situazione, lo stop alle auto con motore diesel di categoria Euro 5 entrerebbe in vigore il primo ottobre di quest’anno, e rimarrà valido fino al 15 aprile del 2026. Per chi dovesse violare l’eventuale blocco, sono previste sanzioni fino a 168 euro, con il rischio di sospensione della patente per un periodo compreso tra 15 e 30 giorni in caso di recidiva nell’arco di due anni dalla prima infrazione.

Secondo i dati dell’Aci (Automobile club d’Italia), nella sola Emilia-Romagna sarebbero interessati circa 270.000 veicoli.