Meteo: qualche pioggia, weekend variabile

Un lieve peggioramento sabato e una domenica soleggiata ma non dappertutto: queste le previsioni per i prossimi giorni di Andrea Garbinato, meteorologo de iLMeteo.it, che sottolinea peraltro come “non dovremo abituarci troppo a questi primi tepori primaverili, ma potremo comunque godere di numerose giornate piacevoli e miti da qui alla fine del mese”.

Venerdì 18. Al Nord: cielo coperto in pianura, soleggiato sui monti. Al centro: tante nuvole su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: ampio soleggiamento e clima piacevole.

Sabato 19. Al nord: cielo coperto, piovaschi sparsi. Al centro: cielo via via più coperto ovunque. Al sud: dapprima poche nubi, entro sera cielo coperto. Da domenica più sole al Nord, molte nubi altrove. Prossima settimana, via via più sole e clima mite, ma ventoso.