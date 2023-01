Meteo: pausa, ma poi temperature più basse

Una vasta depressione richiamerà sullo Stivale aria polare-artica. Una breve pausa con momenti soleggiati in particolare al Sud e sul versante tirrenico con temperature massime oltre i 10 gradi anche in Pianura Padana, poi da giovedì torna il freddo e il gelo per altri 10 giorni.

E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it che conferma una probabile fase sotto media termica almeno fino alla Candelora, il 2 febbraio.

– Mercoledì 25. Al Nord: instabile su Basso Piemonte ed Emilia Romagna, soleggiato a Nord del Po. Al Centro: instabile sulla fascia adriatica ed in Sardegna con rovesci, quota neve sui 700 metri. Al Sud: rovesci su Puglia, Calabria e Sicilia ionica.

– Giovedì 26. Al Nord: soleggiato salvo nubi in Emilia Romagna. Al Centro: soleggiato in Sardegna, nuvoloso altrove. Al Sud: maltempo in arrivo con neve oltre gli 800 metri.