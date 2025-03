“Reggiani razzisti?”. La giunta Massari attacca 24Emilia

La giunta comunale di Reggio ha replicato all’editoriale del direttore di 24Emilia esprimendo “la più totale e convinta solidarietà” all’assessora alle politiche educative e per l’intercultura e i diritti umani Marwa Mahmoud, che per l’amministrazione comunale “ha subìto volgari attacchi di stampo qualunquista, confusamente e grevemente intolleranti, da parte di una testata online locale”.

“A noi – ha spiegato la giunta in una nota – questo appare un becero tentativo di strumentalizzare problemi complessi, che non porta a nessun risultato e aggiunge solo superficialità e tristi luoghi comuni al dibattito pubblico. Il merito di simili attacchi non merita pertanto altro che l’oblìo. Quel che invece non va scordato è che l’assessora Mahmoud è una cittadina e una amministratrice pubblica di Reggio, legittimata e riconosciuta in questo dalla nostra Costituzione, che rimane la nostra unica discriminante, il nostro riferimento inequivocabile, il nostro testo fondamentale di uguaglianza e dignità e l’ispiratrice della nostra azione politica”.