Maltempo. Bonaccini: abbiamo stimato danni per 1 miliardo

Ha postato il presidente della regione Stefano Bonaccini in visita alle zone alluvionate: “Questa marea gialla, rossa e blu è solo una parte degli oltre 3mila volontari della Protezione Civile all’opera in questi giorni di emergenza maltempo.

Circa 500 vengono da fuori regione: Trentino Alto Adige, Liguria, Veneto, Toscana, Marche. Grazie di cuore a tutti voi, come a tutti coloro impegnati in questi giorni così difficili nel salvare vite umane, allestire i posti letto per gli sfollati (circa 500), preparare migliaia di sacchi di sabbia per fermare le rotture e le piene dei fiumi. Con umanità e professionalità, avete assistito chi in un attimo ha visto perdere gli sforzi di una vita.

Abbiamo voluto concludere così a Faenza la visita del ministro Musumeci nelle zone colpite dalla pioggia. Prima, con i sindaci e gli amministratori locali, siamo stati a Borgo Tossignano, nell’imolese, e a Predappio, nel forlivese. La conta dei danni a famiglie, comuni e imprese per ora è di circa un miliardo di euro.

Ricostruiremo tutto: per questo al Governo, che ringrazio per la vicinanza e l’attenzione, chiediamo uno strumento normativo che velocizzi i risarcimenti e le pratiche burocratiche.

Lavorando insieme, senza polemiche. Come siamo abituati a fare in Emilia-Romagna. La Regione è al vostro fianco”.

Danni per un miliardo. “Abbiamo stimato un miliardo di danni, tra pubblico e privato. Quando, a breve, avremo le cifre puntuali, non ci discosteremo molto”.

La visita del ministro Musumeci è un forte segnale di vicinanza del Governo, che apprezziamo molto. Il nostro impegno è quello di ricostruire tutto, e in tempi brevi e certi”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ha accompagnato il ministro della Protezione civile Nello Musumeci sui luoghi più colpiti dal maltempo in Emilia-Romagna.

“Abbiamo bisogno certamente delle risorse – ha detto – ma anche di uno strumento normativo, un Decreto legge speciale, che ci consenta di accelerare e sburocratizzare, in particolare per le imprese, a partire da quelle agricole, per i lavoratori, le famiglie”.

Con Bonaccini e Musumeci il viceministro Galeazzo Bignami, il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, la vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, Irene Priolo. Presenti anche i sindaci.

“Voglio, inoltre, esprimere un ringraziamento straordinario al prefetto di Ravenna, alle Forze dell’ordine, a tutto il sistema di Protezione civile regionale, ai volontari; ai Vigili del fuoco, alla Croce Rossa, alle pubbliche assistenze; ai sindaci e sindache: grazie per la determinazione, la competenza, la qualità. E per una caratteristica molto emiliano-romagnola: qui non ci si lamenta mai e ci si rimbocca subito le maniche. Grazie di cuore a chi è intervenuto, anche dalle altre Regioni”, ha concluso Bonaccini.