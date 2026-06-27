Lutto a Reggio, morto il commercialista Marco Borghi: aveva 61 anni

Nella serata di giovedì 25 giugno è morto, all’età di 61 anni, il noto commercialista reggiano Marco Borghi: era in vacanza in Toscana per partecipare a una regata velica, l’Argentario Sailing Week, quando è stato stroncato da un malore improvviso, accusato mentre era a bordo della goletta Freya, attraccata alla banchina del porto.

Borghi è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Grosseto, ma tutti i tentativi di rianimarlo sono purtroppo risultati inutili. In seguito alla sua morte, l’imbarcazione è stata ritirata dalla gara in segno di lutto e per rispetto per i familiari della vittima.

Lo Yacht Club Santo Stefano, tra gli organizzatori della regata, ha espresso immediatamente il proprio cordoglio per quanto accaduto: “Lo Yacht Club, il comitato organizzatore e tutti gli equipaggi partecipanti alla regata Argentario Sailing Week esprimono il più profondo e sentito cordoglio alla famiglia e a tutto il team dell’imbarcazione Freya per la tragica e improvvisa scomparsa di un membro dell’equipaggio, Marco Borghi”.