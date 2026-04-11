A luglio Zucchero torna negli stadi per i 25 anni di “Baila (Sexy Thing)”

Si appresta a tornare negli stadi italiani Zucchero: sarà l’estate di “Baila (Sexy Thing) 25th – Under the Moonlight”, il tour che celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate di sempre. Il bluesman di Roncocesi ha già in calendario sei appuntamenti dal vivo, in cui le canzoni diventano protagoniste di una grande festa: ritmo, energia e grandi emozioni a cielo aperto, tra luci e migliaia di persone che cantano e ballano insieme.

Sul palco Zucchero sarà accompagnato dalla fedele superband: Polo Jones (musical director, basso), Kat Dyson (chitarre, cori), Peter Vettese (hammond, piano e synth), Mario Schilirò (chitarre), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere), Yissy Garcia (batteria e percussioni), James Thompson (fiati, cori), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (fiati), Carlos Minoso (fiati), Oma Jali (backing vocals) e Keba Williams (backing vocals).

Queste le date del tour:

il 4 luglio al Bluenergy Stadium – stadio Friuli di Udine

il 6 luglio allo stadio Dall’Ara di Bologna

l’8 luglio allo stadio Adriatico di Pescara

l’11 luglio all’Arena Santa Giuliana (Umbria Jazz) di Perugia

il 14 luglio allo stadio Franco Scoglio di Messina

il 16 luglio alle Mura Storiche (Lucca Summer Festival) di Lucca

Per celebrare i 25 anni dalla sua uscita, “Baila (Sexy Thing)” torna anche in una nuova versione rimasterizzata, disponibile in italiano, inglese e spagnolo. Il brano, scritto da Zucchero e Robyx, è stato rimasterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola, che ha valorizzato ogni dettaglio e ogni sfumatura sonora.

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