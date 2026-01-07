Lotteria Italia, la fortuna bacia Reggio: il biglietto da 2 milioni di euro a Quattro Castella

La fortuna della Lotteria Italia torna a premiare l’Emilia-Romagna, e in particolare la provincia di Reggio. Dalla tradizionale estrazione dell’Epifania, infatti, è emerso anche un biglietto “emiliano” tra quelli di prima categoria: il tagliando serie L 430243, venduto al bar-tabaccheria Le Ginestre di via Giuseppe Di Vittorio a Quattro Castella, si è aggiudicato il terzo premio, quello da due milioni di euro.

In regione, inoltre, è stato venduto anche un biglietto (N423461) risultato vincitore di un premio di cosiddetta “seconda categoria”, pari comunque a centomila euro: in questo caso il tagliando è stato venduto a Modena.

Sono una decina, invece, i premi di terza categoria – ciascuno da 50.000 euro – associati a biglietti venduti sul territorio emiliano-romagnolo: R312271 e T255565 venduti a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), M433499 a Bologna, C248913 a Rimini, E091798 a San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena), M472501 a Rubiera (Reggio Emilia), Z031713 a Ravenna, I293236 a Massalombarda (Ravenna), E289487 a Ferrara, S221283 a Campogalliano (Modena).

Sono tredici, infine, i tagliandi che si sono aggiudicati i premi da 20.000 euro: D048462, venduto a Fornovo Taro (Parma), D043028 a Bologna, C210612 a Rimini, B134389 a Berceto (Parma), P014180 a Parma, O054744 a Mirandola (Modena), E184779 a Castel San Pietro Terme (Bologna), O252988 a Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), D335754 e L439226 a Formigine (Modena), P392591 a Bologna, A382183 a Castel Maggiore (Bologna), L004685 a Lugo (Ravenna).

Le vendite della Lotteria Italia 2025 sono cresciute in Emilia-Romagna, che è risultata la quarta regione per numero di tagliandi acquistati, preceduta da Lazio, Lombardia e Campania: sono stati staccati complessivamente oltre 916.000 biglietti (+14,2% rispetto all’anno precedente).

È il territorio della città metropolitana di Bologna a confermarsi leader della speciale classifica regionale, con 330.500 tagliandi venduti (+11%); a seguire, le province di Modena (113.110 biglietti, +7,6%) e Parma (100.580, +13,6%). L’incremento percentuale maggiore – rispetto al 2024 – è stato registrato però in provincia di Forlì-Cesena: +29,5%, con 79.460 biglietti venduti in totale. Acquisti in crescita anche nelle province di Rimini (+15,5%), Piacenza (+29,2%), Ferrara (+11,2%), Ravenna (+25,5%) e Reggio (+3,8%).