L’Emilia nella bufera: violenti temporali e vento causano blackout e allagamenti

Violenti temporali, forti raffiche di vento, blackout, allagamenti di strade e sottopassi, alberi caduti: è questo il primo bilancio del passaggio di una linea temporalesca sull’Emilia-Romagna, che nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ha attraversato tutta la regione da ovest a est, anche se la conta dei danni è appena iniziata.

Intorno alle 16.30 la linea temporalesca, arrivata dalla zona tra Lombardia e Piemonte, ha fatto irruzione nei settori occidentali emiliano-romagnoli manifestandosi con violenti temporali, frequenti fulminazioni, grandinate e raffiche di vento sul Piacentino e sul Parmense.

Nel giro di un’ora l’ondata di maltempo si è spostata tra la provincia di Parma e quella di Reggio, investita da forti temporali con fulminazioni molto frequenti, raffiche di vento e nubifragi, per poi proseguire verso il Modenese, il Bolognese e infine la Romagna.