La Reggiana torna prima e padrona del proprio destino: servono 6 punti

La Reggiana torna in vetta alla classifica del girone B della serie C e di nuovo padrona del proprio destino. Da giovedì sera tardi, dopo il triplice fischio e i fari spenti con il buio che avvolge il Città del Tricolore, la Reggiana può tornare ad assaporare e sognare la serie B. E’ lecito farlo, sì. La squadra di Aimo Diana, battuta in casa la Fermana di Igor Protti per 4 a 2, è di nuovo capolista con due punti di vantaggio sui liguri della Virtus Entella, fermati sullo 0 a 0 in Toscana dalla ruvida Lucchese. Vince invece il Cesena che però resta distante 4 punti dai granata. Ora restano solo due partite in campionato: la prima a Olbia il 15 aprile, la seconda in casa con l’Imolese. Inutile dire che servono 6 punti.

Ma torniamo al match di giovedì con la Fermana. La Regia è partita forte con Nardi che ha portato i granata in vantaggio già al sesto minuto. Poi il raddoppio dello stesso Nardi, gran tiro decentrato da fuori area al 24′. Il primo tempo si chiude così. Ma nella ripresa, quando i padroni di casa sembrano in pieno controllo, passano gli ospiti al 56′ con Maggio. Pellegrini, decimo gol in stagione, al 75′ riporta la Reggiana sul 3 a 1. Ma passa un solo minuto e Fischnaller rimette ancora in partita i giallo blu, il che dimostra che i granata devono tenere alta l’attenzione se vogliono raggiungere la cadetteria. Chiude poi la partita Guglielmotti, finisce 4 a 2. Un po’ di riposo e poi mente rivolta ai tre punti in Sardegna.

La classifica. Reggiana 77, Virtus Entella 75, Cesena 73, Gubbio 59, Carrarese 59, Pontedera 56, Ancona 55, Siena 49, Lucchese 48, Rimini 46, Fermana 43, Recanatese 43, Olbia 41, Fiorenzuola 40, Torres 39, Vis Pesaro 36, Alessandria 35, San Donato 34, Imolese 30*, Montevarchi 27.

* due punti di penalizzazione