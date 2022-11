Iren presente a Rimini per Ecomondo

Vienici a trovare allo stand 121 del Padiglione D1 per scoprire le best practice e le tecnologie implementate dal Gruppo nelle sue attività di gestione ambientale e per contribuire all’economia circolare, con una parola d’ordine: “rigenerare”. L’impegno che Iren porta a Ecomondo trova infatti il proprio fondamento nei principi di circolarità e nell’obiettivo di trasformare ogni scarto e rifiuto in risorsa, per contribuire a uno sviluppo sostenibile sui propri territori e a vantaggio del sistema Paese.

All’interno dello stand sarà quindi possibile osservare le soluzioni integrate e ad alta efficienza di Iren Smart Solutions e le innovazioni impiantistiche realizzate da Iren con diversi casi di eccellenza: dall’impianto, primo in Italia e in costruzione a Vercelli, per il trattamento del legno per la produzione di pallet, a Recap, impianto altamente automatizzato realizzato a Parma e il più grande a livello nazionale per volumi di carta e plastica trattati; dalle tecnologie applicate per la depurazione dell’acqua in territori anche di grande complessità, come la riviera ligure, al polimero BluAir, materia prima seconda ricavata dal recupero delle plastiche miste post-consumo e motore della sostenibilità per l’industria siderurgica.

Alla rigenerazione sarà poi dedicato, mercoledì 9 e giovedì 10 novembre dalle ore 16.00 alle ore 17.00, un “momento di pausa circolare” con Ri-Sorso: un’esperienza pensata per scoprire la Rigenerazione degli scarti gustando un cocktail ri-generato e prodotto con gli scarti della frutta.

Si segnalano inoltre alcuni eventi che vedranno la partecipazione dei vertici e dei manager del Gruppo:

8 novembre 14:00

“Circular economy for food”

Interviene Luca Dal Fabbro, Presidente Gruppo Iren

Link

8 novembre 14:30

Incontro “L’evoluzione dei sistemi di recupero degli imballaggi compositi a base cellulosica”

Interviene Roberto Conte, AD I.Blu

8 novembre 15:00

Sessione tematica di approfondimento: L’attuazione del piano di azione europeo e della strategia nazionale per l’economia circolare

Interviene Eugenio Bertolini, AD Iren Ambiente

Link