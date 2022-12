In Municipio il 63esimo annuario di Guastalla con eventi e personaggi del 2022

È stato presentato ieri pomeriggio, attesissimo dai guastallesi e dai collezionisti, il tradizionale Annuario guastallese che quest’anno ha spento 63 candeline.

La pubblicazione, fondata dal compianto giornalista Erminio Canova e pubblicata ininterrottamente dal 1960, è stata presentata come sempre dalla sua curatrice, Alessandra Bertelli di Progetto&Comunicazione nella suggestiva Sala del Camino di Palazzo Ducale e da oggi è disponibile gratuitamente presso lo Uit-Ufficio Informazioni Turistiche e presso il centralino del Municipio.

‘Guastalla 2022’, come le edizioni passate, ripercorre gli eventi e gli avvenimenti più significativi della città nei dodici mesi appena trascorsi, trattando fatti di cronaca, argomenti di carattere storico, artistico e culturale, appuntamenti sportivi, iniziative sociali e notizie dal mondo del volontariato, e offrendo non pochi spunti di riflessione sul territorio guastallese e della Bassa. Il numero di quest’anno, in particolare, approfondisce i temi della natura e della città come luoghi da riconoscere e da vivere nella loro bellezza e unicità.

“Due temi molto sentiti dalla nostra Amministrazione che da sempre ha intrapreso progetti di valorizzazione dell’ambiente, sia in ambito cittadino che fluviale, nella consapevolezza che gli spazi naturali sono un patrimonio di tutti, una ricchezza inestimabile per la salute e il benessere della collettività” ha affermato il sindaco Camilla Verona.

“Dalla cura del verde alla manutenzione delle golene, dalla promozione di percorsi educativi nelle scuole alle iniziative di sensibilizzazione cittadina, come la Festa dell’Albero, M’illumino di Meno e ‘Puliamo la Bassa’, con l’idea di alimentare il rispetto e l’amore verso lo spazio pubblico, che deve essere trattato e vissuto come la propria casa”.

Verona ha ricordato il grande progetto di ampliamento della rete delle piste ciclopedonali che collegano le frazioni al centro cittadino e il concorso internazionale di idee “Mirc 2022 | Guastalla”, lanciato insieme al Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano, per la riqualificazione dell’area verde di Palazzo Ducale. Un bando destinato a studenti e neolaureati in architettura, design, ingegneria, paesaggio e urbanistica .

Il 2022 è stato un anno di grandi inaugurazioni: il Palazzetto dello Sport “Pala Chiarelli Donati”, un’opera attesa da tempo al servizio non solo di Guastalla ma dell’intera Bassa reggiana e mantovana, e, dopo anni di restauri, il Santuario della Beata Vergine della Porta, una delle chiese più frequentate e amate, luogo della fede, monumento della storia, tempio della cultura cittadina. Quest’anno, dopo la sospensione causata dalla pandemia, è tornata anche la Gnoccata in un’edizione spettacolare che ha emozionato tutti: chi l’ha allestita con passione e dedizione nel corso di diversi mesi preparatori e noi che l’abbiamo attesa non tre ma cinque anni. Questi ed altri sono gli argomenti sviluppati nell’annuario.

“La Gnoccata – ha continuato la prima cittadina – ci ha restituito gli spazi della partecipazione, l’ilarità e il buonumore di cui avevamo bisogno dopo due anni difficili, fra sofferenza, lockdown e restrizioni varie che hanno impedito o limitato la possibilità di ritrovarci spontaneamente fianco a fianco. Uno sforzo collettivo a cui hanno aderito tante associazioni e persone di tutte le età, tra cui moltissimi giovani, coordinati dalla macchina organizzativa della Pro Loco e del suo presidente Luciano Cavandoli a cui vanno i nostri più sinceri complimenti e ringraziamenti”.