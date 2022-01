In calo la curva epidemica in Italia

In calo la curva epidemica in Italia. Sono 155.697 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 167.206. Le vittime sono invece 389, mentre ieri erano state 426.

Sono 1.039.756 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.097.287. Il tasso di positività è al 14,97%, stabile rispetto al 15,2% di ieri. Continuano a calare intensive e ricoveri ordinari. Sono 1.645 le terapie intensive, 20 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 125. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono19.853, ovvero 148 in meno rispetto a ieri

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 25.098 casi in Lombardia, 18.998 in Veneto e 16.142 in Emilia Romagna

Lo studio: “Senza vaccini in un mese ci sarebbero stati 27mila decessi in più”

Intanto secondo lo studio condotto dall’epidemiologo clinico Roberto Buzzetti, pubblicato sulla rivista dell’Associazione italiana di epidemiologia “Epidemiologia e Prevenzione” in assenza totale di vaccino in Italia, in un mese ci sarebbero stati 30.776 decessi, ovvero 27.034 in più rispetto ai 3.742 realmente avvenuti

Quanti decessi si osserverebbero in totale assenza di vaccino? E’ stata una delle premesse dell’analisi condotta dall’esperto esaminando i dati forniti dal bollettino dell’Istituto superiore di Sanità del 19 gennaio scorso. In una tabella sono stati presentati gli eventi – nuovi casi diagnosticati, ricoveri, decessi – avvenuti in 30 giorni (dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022), in quattro diverse classi di età. Nello studio si evidenzia che “nella classe di età da 12 a 39 anni tra i non vaccinati si sono verificati 11 decessi su 2.498.210 persone; nella classe di età da 40 a 59 anni tra i non vaccinati si sono verificati 141 decessi su 2.417.183 persone; nella classe di età da 60 a 79 anni tra i non vaccinati si sono verificati 739 decessi su 1.080.476 persone; nella classe di età 80 anni e oltre tra i non vaccinati si sono verificati 883 decessi su 198.565 persone”. “Se nessuno fosse mai stato vaccinato – si conclude nello studio – ci si sarebbe dovuti aspettare: nella classe di età da 12 a 39 anni 77 deceduti; nella classe di età da 40 a 59 anni 1.075 deceduti; nella classe di età da 60 a 79 anni 9.282 deceduti; nella classe di età 80 anni e oltre 20.342 deceduti e quindi in totale 30.776 decessi, cioè 27.034 in più rispetto ai 3.742 osservati”.