Il consigliere reggiano Aragona (Fratelli d’Italia) ospite del format “Question Time” della Regione

L’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha lanciato il videopodcast “Question Time”, un format di interviste della durata di otto minuti – come i question time in aula – ai consiglieri regionali di tutti i partiti, con domande sulla loro vita pubblica e sul loro impegno nelle istituzioni. Un’occasione per conoscere più da vicino il lavoro dei politici dell’Emilia-Romagna.

Il primo ospite di Fratelli d’Italia è il consigliere regionale reggiano Alessandro Aragona, 47 anni: a “Question Time” parla del suo amore per la politica nato in famiglia, il volantinaggio e il porta-a-porta delle sue prime campagne elettorali, gli studi dal liceo classico all’università, per poi approdare sui banchi del consiglio regionale. “Sono un figlio degli anni Ottanta”, confessa nell’intervista, in cui spazia da Ronald Reagan a Max Pezzali, dalle piazze di Reggio alla storica discoteca Adrenaline.

Il videopodcast, prodotto dal Servizio informazione dell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, è disponibile sui canali YouTube, Spreaker e Spotify dell’assemblea legislativa.