Guastalla. L’imprenditore Bertazzoni nominato Cavaliere del lavoro

Unindustria Reggio Emilia, per voce della presidente Roberta Anceschi, ha inviato le proprie congratulazioni all’imprenditore reggiano Paolo Bertazzoni, CEO di Bertazzoni, per il riconoscimento che gli è stato attribuito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come Cavaliere del Lavoro 2024: “Sono felicissima per questa onorificenza che riconosce il contributo che Bertazzoni, la sua famiglia e la sua azienda continuano a dare all’economia italiana, oltre a portare l’eccellenza del made in Italy sui palcoscenici internazionali, puntando su innovazione e miglioramento continuo. Proprio pochi giorni fa l’impresa aveva ottenuto ad Hannover un altro importante traguardo, l’assegnazione dell’iF Design Award 2024. In qualità di Cavaliere del Lavoro Bertazzoni sarà componente di diritto del Consiglio Generale dell’Associazione”.

L’azienda Bertazzoni ha attraversato sei generazioni della famiglia omonima. La storia di successo dell’impresa è strettamente legata proprio ai valori della famiglia, insieme all’alta ingegneria e alla passione per la buona cucina, che contraddistinguono il nostro territorio, ricco di cultura e creatività.

I prodotti Bertazzoni sono figli di queste eccellenze, sono progettati grazie all’elevato know-how che l’azienda ha sviluppato in oltre 140 anni di storia, e combinano la bellezza del design italiano con le migliori funzionalità ingegneristiche.

I CAVALIERI DEL LAVORO

Cavalieri del Lavoro sono imprenditori, donne e uomini, insigniti dell’Ordine al “Merito del Lavoro” dal Presidente della Repubblica. Il titolo di Cavaliere del Lavoro è un riconoscimento per i risultati raggiunti nell’attività di impresa, nella creazione di sviluppo e di posti di lavoro, ma soprattutto per l’impegno ad una responsabilità etica e sociale diretta al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del Paese.

L’azione dei Cavalieri del Lavoro si ispira alla solidarietà, al merito e ai valori del lavoro e si esplica, sia individualmente che come insieme, attraverso le attività promosse dalla Federazione e l’adozione, nelle proprie aziende, di corrette relazioni industriali e di innovativi modelli di welfare.

Sono stati Cavalieri del Lavoro grandi personaggi del mondo economico italiano, pionieri della prima industrializzazione, tecnici e scienziati, artefici del “miracolo economico”, dello sviluppo sociale del Paese e dell’affermazione del “made in Italy” e della cultura d’impresa.