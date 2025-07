Estorsione, rapina e guida in stato di ebbrezza: condannato a 5 anni di carcere

I carabinieri di Reggio hanno arrestato e portato in carcere un uomo di 31 anni che tra il 2018 e il 2019 si era reso responsabile dei reati di estorsione, rapina e guida in stato di ebbrezza in due comuni della provincia di Caserta (Cancello e Arnone e Santa Maria Capua Vetere), e che nel frattempo è stato riconosciuto colpevole in tutti e tre i procedimenti penali a suo carico.

Ora, essendo diventate esecutive le tre condanne, l’uomo dovrà scontare una pena complessiva residua di quattro anni, undici mesi e 24 giorni di reclusione, oltre a dover pagare una multa di 1.800 euro.

Nei giorni scorsi l’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in Campania, ha emesso nei confronti del trentunenne un provvedimento restrittivo di cumulo pene, che è stato poi trasmesso ai carabinieri reggiani: i militari l’hanno rintracciato, identificato, portato in caserma, arrestato e infine accompagnato nel carcere di Reggio, dove l’uomo dovrà saldare il suo debito con la giustizia.

La prima sentenza, emessa dal tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, è diventata definitiva il 4 giugno del 2024, con la condanna dell’imputato a due anni e mezzo di reclusione e a una multa di 800 euro per il reato di estorsione – con aggravanti legate all’uso della violenza – commesso nel territorio comunale di Cancello e Arnone nel luglio del 2019.

La seconda sentenza, sempre del tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, è divenuta definitiva il 29 giugno del 2024: in questo caso l’imputato è stato condannato a due mesi di carcere per guida in stato di ebbrezza.

La terza e ultima sentenza, emessa ancora una volta dal tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere e confermata dalla Corte d’appello di Napoli, ha condannato l’imputato a due anni e mezzo di reclusione e a una multa di mille euro per rapina continuata.