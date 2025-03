Dal 30 aprile a Reggio gli artisti top del Cirque du Soleil: ecco lo show “ALIS New World”

Manca poco più di un mese all’arrivo, per la prima volta a Reggio, di “ALIS New World”, il family show circense che ha strabiliato il mondo e che ha fatto registrare numerosi sold out in tutte le date italiane del tour invernale.

Lo spettacolo andrà in scena all’Iren Green Park, all’interno del Big Top Theatre, che ospiterà oltre mille posti a sedere, e prevede un cast stellare composto dai top performer del Cirque du Soleil e del Cirque and Performing Arts contemporaneo. Un’élite di professionisti scelti, applauditi e premiati sui palcoscenici più importanti del mondo. Diciotto artisti – tra acrobati, giocolieri, aerialisti, equilibristi – provenienti da ogni angolo del globo: Stati Uniti, Argentina, Russia, Mongolia, Ucraina, Francia, Grecia e Italia. Un mix esplosivo di veri e propri atleti capaci di meravigliare il pubblico con esibizioni ai limiti delle possibilità umane.



L’esilarante maestro cerimoniere sarà il poliedrico Pippo Crotti, entrato a far parte della famiglia Wtp nel 2018, dopo essere stato protagonista di oltre 1.500 repliche dello spettacolo “Totem” del Cirque du Soleil, e capace di rendere lo spettacolo interattivo fin dalle prime battute, coinvolgendo grandi e piccini – che da semplici spettatori diventano protagonisti.

Suo contraltare sarà Barbara Abbondanza, già nota al grande pubblico avendo vestito per ben dieci anni i panni dell’Orchessa Orchidea nel celebre programma Rai per bambini “La Melevisione”: in questo caso interpreta una Regina di Cuori decisamente più dolce rispetto a quella narrata nel capolavoro di Lewis Carroll. La Regina ha conosciuto Alice fin da bambina e ora la sprona a diventare grande, a trovare il coraggio di prendersi il proprio posto nel mondo sfidando tutte le paure, con una performance che terrà il pubblico col fiato sospeso.

Scenografie, luci e coreografie regalano ad “ALIS New World” atmosfere coinvolgenti e suggestive; senza dimenticare l’avvincente colonna sonora, spesso suonata live, creata appositamente per lo spettacolo. Un’ora e quaranta di show che diventa l’occasione per tornare a sognare e imparare di nuovo a meravigliarsi.

Gianpiero Garelli, fondatore e presidente della compagnia Le Cirque Top Performers, non nasconde l’entusiasmo per questa adrenalinica avventura: “Siamo orgogliosi di portare a Reggio per la prima volta il nostro spettacolo, che sono certo saprà emozionare tutti. Possiamo considerare ‘ALIS New World’ come la consacrazione di Wtp per festeggiare il nostro primo anniversario importante: dieci anni di attività della compagnia con oltre 400.000 spettatori in tutto il mondo. Vi aspettiamo quindi per continuare a sognare, sempre più in grande, insieme a noi!”.

Sono sei le repliche previste a Reggio: mercoledì 30 aprile alle 21, giovedì primo maggio doppio spettacolo alle 17 e alle 21, venerdì 2 maggio alle 21, sabato 3 maggio alle 21, domenica 4 maggio alle 17. Le prevendite dei biglietti per tutti gli spettacoli all’Iren Green Park di Reggio sono aperte sul sito ufficiale dello spettacolo, sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita affiliati.