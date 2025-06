Alfa, Gaia, Anna: tante stelle per Radio Bruno Estate

Aaron, Alfa, Anna, Bianca Atzei, Bnkr44, Clara, Cristina D’Avena, Ermal Meta, Federica Abbate, Francesca Michielin, Gaia, Jacopo Sol, Nicolò Filippucci, Rkomi, Rocco Hunt, Shade, Iva Zanicchi con A-Clark & Vinny… più un “superospite” a sorpresa, ancora da svelare: è questa la line-up della tappa reggiana dello Yoga Radio Bruno Estate, l’evento che ogni anno porta sul palco grandi nomi della musica italiana.

Il tour 2025 riparte proprio da Reggio: l’appuntamento è per martedì 24 giugno, a partire dalle 20, in piazza della Vittoria, per una serata di musica a ingresso libero organizzata da Radio Bruno in collaborazione con il Comune di Reggio.

A fare gli onori di casa sarà l’icona della musica italiana Iva Zanicchi, insieme al duo di Dj e producer A-Clark & Vinny, con cui ha confezionato “Dolce Far Niente”, brano che celebra la “dolce vita” fondendo atmosfere vintage e ritmi afro-house.

A presentare la serata saranno Rebecca Staffelli e Stefano Corti con Enzo Ferrari, a cui si aggiungono le incursioni dal backstage di Georgia Passuello e Arianna Bertoncelli. Il concerto potrà essere seguito in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, su Radio Bruno Tv (canale 73 del digitale terrestre) e tramite l’app della radio.

“Ringrazio Radio Bruno per aver scelto ancora una volta Reggio come tappa del tour, valorizzando in questo modo la nostra città”, ha detto l’assessora a economia urbana e centro storico del Comune di Reggio Stefania Bondavalli: “Il concerto di Radio Bruno Estate in piazza della Vittoria rappresenta un momento speciale e molto atteso per Reggio: stiamo parlando di un grande evento musicale che vedrà sul palco i protagonisti della musica di oggi e per il quale ci aspettiamo la partecipazione di migliaia di persone”.