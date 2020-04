Covid Italia: 260 morti, mai meno da 40 giorni

Sono salite a 26.644 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 260 in un giorno. E’ il dato più basso registrato da oltre 40 giorni: il 15 marzo, infatti, ci furono 368 morti in 24 ore mentre il giorno prima se ne registrarono 175. Ieri l’aumento era stato di 415. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. A oggi il totale delle persone che hanno contratto il virus è 197.675, con un incremento rispetto a ieri di 2.324 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 106.103, con un incremento di 256 assistiti rispetto a ieri. Dopo cinque giorni di seguito si ferma il calo dei malati per coronavirus. Sabato c’era stato un calo di 680 malati. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Tra gli attualmente positivi 2.009 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 93 pazienti rispetto a ieri. Di questi, 706 sono in Lombardia, 18 in meno rispetto a ieri. 21.372 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 161 pazienti rispetto a ieri. 82.722 persone, pari al 78% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 64.928, con un incremento di 1.808 persone rispetto a ieri.