Coronavirus, in Emilia-Romagna altri 120 casi positivi

Rispetto alla rilevazione di martedì, mercoledì 26 agosto sono stati 120 i nuovi casi positivi al tampone per il coronavirus scoperti in Emilia-Romagna, 67 dei quali sono soggetti asintomatici individuati nell’ambito delle attività regionali di contact tracing e screening. L’età media dei nuovi positivi è di 30 anni. Salgono così a 31.094 i casi di positività complessivamente registrati in regione dall’inizio dell’epidemia a oggi.

Di questi nuovi casi, 33 riguardano persone già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 66 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 10 i nuovi contagi collegati a vacanze o rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da paesi extra-Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia o Malta. Il numero di casi scoperti al rientro da altre regioni italiane è stato invece pari a 15.

Dei 67 soggetti asintomatici risultati positivi al virus Sars-Cov-2, 18 sono stati individuati attraverso gli screening regionali su particolari categorie di interesse e 44 grazie all’attività di contact tracing; tre casi sono emersi dai test pre-ricovero, mentre per altri due casi non è ancora noto il contesto dell’individuazione.

Per quanto riguarda la ripartizione sul territorio, le province che hanno evidenziato il maggior numero di nuovi casi sono state quelle di Ravenna (24), Bologna (21), Forlì-Cesena (21), Ferrara (14) e Modena (10).

Nella zona di Bologna dei 21 nuovi contagi 8 riguardano persone di ritorno dalla Sardegna, e un altro un loro contatto stretto. Sono 6 i casi classificati come sporadici e 3 i nuovi positivi individuati grazie ai test pre-ricovero negli ospedali; un caso è stato individuato per presenza di sintomi e poi ricondotto a un focolaio già noto, un altro grazie ai test epidemiologici sulle categorie più a rischio, un altro ancora infine perché contatto di un paziente già noto.

In provincia di Modena dei nuovi casi positivi 4 riguardano rientri dall’estero (Albania, Senegal, Grecia e Venezuela), 3 sono stati individuati in situazioni di ritorno dalla Sardegna, uno è emerso da un tampone pre-ricovero, un altro ancora è stato rilevato grazie al contact tracing e un decimo caso è stato classificato come sporadico.

Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati 10.757, uno dei picchi più alti in Emilia-Romagna dall’inizio dell’emergenza sanitaria, per un totale complessivo che sale così a quota 853.910 – oltre a 1.600 nuovi test sierologici.

I casi ancora attivi, cioè il numero di malati effettivi, alla data del 26 agosto sono 2.301, ovvero 112 in più rispetto alla rilevazione del giorno precedente. Non sono stati fortunatamente registrati nuovi decessi per Covid-19: il totale per l’Emilia-Romagna rimane così a quota 4.458 dall’inizio dell’epidemia.

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o che risultano del tutto prive di sintomi, sono complessivamente 2.203 (109 in più rispetto al bollettino del 25 agosto), pari a circa il 95% dei casi attivi. Sono risaliti a sei i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva della regione (uno in più rispetto all’aggiornamento precedente), mentre sono saliti a 92 quelli ricoverati negli altri reparti Covid del territorio regionale (due in più rispetto alla rilevazione precedente).

I guariti nel frattempo sono saliti a quota 24.455 (otto in più rispetto al bollettino del giorno precedente): 25 di questi sono “clinicamente guariti”, cioè soggetti divenuti asintomatici dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate al Covid-19, mentre sono 24.430 le persone dichiarate guarite a tutti gli effetti dopo essere risultate negative a due tamponi consecutivi.

I casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata perfezionata la diagnosi, sono stati finora così distribuiti (tra parentesi le variazioni rispetto al giorno precedente): 4.751 in provincia di Piacenza (+4, di cui 3 sintomatici), 3.899 in quella di Parma (+9, di cui 4 sintomatici), 5.330 in quella di Reggio Emilia (+2, di cui un sintomatico), 4.329 in provincia di Modena (+10, di cui 4 sintomatici), 5.581 in quella di Bologna (+21, di cui 14 sintomatici), 467 casi a Imola (+8, di cui 5 sintomatici), 1.192 in provincia di Ferrara (+14, di cui 5 sintomatici), 1.323 in quella di Ravenna (+24, di cui 4 sintomatici), 1.058 a Forlì (+21, di cui 10 sintomatici), 896 a Cesena (+3, di cui un sintomatico) e 2.388 in provincia di Rimini (+4, di cui due sintomatici).