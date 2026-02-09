Confcommercio costituisce anche a Reggio il gruppo provinciale Terziario Donna

Martedì 10 febbraio alle 20 nella sede provinciale di Confcommercio Reggio Emilia sarà costituito il gruppo provinciale di Terziario Donna: all’incontro sono convocate tutte le imprenditrici associate a Confcommercio, ma più in generale sono invitate a partecipare anche tutte le imprenditrici attive nel terziario, nel commercio, nel turismo e nei servizi che vogliono avere voce in capitolo nelle politiche di genere relative al contesto reggiano.

“Partecipare al Gruppo Terziario Donna di Confcommercio”, spiega la presidente provinciale dell’associazione Monica Soncini, “significa dare il proprio fondamentale contributo nel valorizzare l’imprenditoria femminile, dandole voce nelle varie sedi istituzionali e contribuendo a creare una giusta incentivazione nei confronti di essa. Significa anche approfondire e divulgare conoscenze utili relative a temi che hanno un peso specifico notevole sulla quotidianità, per esempio la conciliazione tra vita personale e familiare e lavoro, le specificità che caratterizzano l’essere imprenditrice, i dati e gli andamenti riguardanti l’impegno femminile in impresa. Ovviamente il tutto calato nella realtà del terziario di mercato, ovvero il segmento più importante e dinamico della nostra economia nazionale”.

Il Gruppo Terziario Donna reggiano si inserirà nel sistema nazionale di Confcommercio e, in particolare, sarà ricondotto nel Gruppo Terziario Donna nazionale presieduto da Anna Lapini, imprenditrice nel settore del design e dell’oggettistica che è presidente di Confcommercio Arezzo, presidente di Confcommercio Toscana e componente della giunta nazionale di Confcommercio.