Conad Centro Nord supera i 2 miliardi di fatturato nel 2023, con una crescita del 6,7% (video e foto)

Conad Centro Nord ha chiuso il 2023 in crescita, superando la soglia dei 2 miliardi di euro di fatturato e consolidando la presenza dell’insegna in tutti i territori di appartenenza tra Emilia-Romagna (province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza) e Lombardia.

Secondo quanto approvato oggi dai Soci della cooperativa in Assemblea di Bilancio, il fatturato della rete di vendita si è attestato a 2.086 milioni di euro, in crescita del 6,7% rispetto al 2022, rafforzando ulteriormente il percorso di sviluppo dell’insegna. Positivi, e in miglioramento rispetto al 2022, anche gli altri parametri finanziari della Cooperativa, a partire dall’utile consolidato, pari a 29,1 milioni di euro, e il patrimonio netto, che ammonta a 383 milioni (+28,1 milioni).

Stabile la quota di mercato della cooperativa al 7,5% nei territori dove è presente: in particolare, la cooperativa è leader di mercato nelle province di Reggio Emilia (33,5%) e di Parma (29,2%), e ha quote di mercato a doppia cifra nelle province di Piacenza (17,7%), Brescia (13,1%), Bergamo (12,3%) e Lodi (11,2%).

Le previsioni per il 2024 segnano un ulteriore consolidamento della dinamica di crescita, grazie a nuovi investimenti sulla rete per oltre 37 milioni di euro con 6 nuove aperture di supermercati, 4 pet store, 1 parafarmacia, un distributore di carburanti e 2 bar.

Gli investimenti rientrano all’interno del piano triennale 2024-2026 di Conad Centro Nord, con 261 milioni di euro che porteranno all’apertura di 23 nuovi supermercati, 2 distributori di benzina, 2 parafarmacie, 5 pet store e 2 bar. Il piano di sviluppo di Conad Centro Nord nel prossimo triennio prevede nuove opportunità occupazionali per circa 845 persone. L’allargamento della rete interesserà diverse comunità del territorio dove insiste la cooperativa, come ad esempio Bergamo, Brescia, Reggio Emilia, Parma, Mantova, Sondrio, Lodi, Milano, Pavia.

Inoltre, è prevista l’installazione di 44 nuovi impianti per la produzione di energia rinnovabile che si aggiungono ai 53 già attivi, portando a regime la potenza complessiva degli impianti a disposizione della cooperativa ad oltre 9 MW.

Centrali nella strategia di crescita alcuni fattori importanti come lo sviluppo della MDD, che ha raggiunto quota 33% nel LCC (Largo Consumo Confezionato) (+0,8% sul 2022), e il potenziamento dell’offerta dei prodotti locali, che ha permesso a Conad Centro Nord di continuare a garantire costante supporto per la filiera agroalimentare regionale e locale, con acquisti da 609 produttori locali con rapporti di collaborazione duratura e un giro d’affari di 240.411.774 euro a cui si aggiungono le ricadute sull’indotto a livello territoriale.

Nel 2023 inoltre, nasce il progetto di Conad Centro Nord “Valori del Territorio” che mira a promuovere le filiere dei territori dell’Emilia e della Lombardia, in cui Conad Centro Nord è presente, con lo scopo di ricercare produttori di eccellenze alimentari dei territori, certificare queste eccellenze e inserirle all’interno della rete di vendita.

Il progetto tiene in grande considerazione le potenzialità di ogni singolo fornitore, cercando di rispettare i suoi tempi e le sue capacità produttive. Tutto ciò si propone di dar vita a un circuito economico e sociale virtuoso, capace di portare a un nuovo rapporto tra città e campagna e di creare nuove forme di relazione tra produttori, distributori e consumatori, con l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione delle aree rurali sostenendo il settore agroalimentare e le sue eccellenze.

Conad Centro Nord ha inoltre avviato da tre anni un percorso di open innovation, approcciando l’intelligenza artificiale per prevedere i consumi puntuali e le evoluzioni nei punti di vendita. L’intelligenza artificiale è ormai presente in oltre 90 supermercati, e ha portato un aumento delle vendite riducendo le rotture di stock del 46% e ottimizzando al tempo stesso le rotazioni di magazzino del 20% e contraendo del 70% i tempi delle attività manuali, con un forte impatto quindi anche sulla diminuzione dei costi operativi.

“In un anno caratterizzato da un’inflazione persistente e a tratti in doppia cifra, siamo riusciti a consolidare i principali fattori di crescita grazie allo straordinario lavoro sulla nostra marca commerciale e alle iniziative di sostegno al potere d’acquisto degli italiani, sia sull’alimentare sia su altri comparti del largo consumo su cui investiamo da anni, come parafarmacie, ottici, pet store e distribuzione di carburanti” ha affermato Ivano Ferrarini, Amministratore Delegato di Conad Centro Nord. “Grazie al lavoro instancabile dei nostri soci, stiamo continuando a espandere la nostra rete di vendita, difendendo allo stesso tempo il nostro ruolo di presidio sociale nelle Comunità in cui operiamo”.

Nel corso del 2023 si sono consolidate le iniziative a favore dei consumatori dando nuovi stimoli alle vendite multicanale. Durante l’anno sono state 27 le azioni a sostegno del potere d’acquisto dei consumatori nei punti vendita Conad Centro Nord con uno sconto medio del 30%. Oltre a Bassi & Fissi, una campagna permanente che offre prodotti a marchio con uno sconto medio del 20%, la cooperativa ha proseguito con il paniere Convenienti Sempre inaugurato nel 2022, composto da oltre 700 prodotti di marca offerti a cadenza bimestrale, con uno sconto medio del 15% e prezzi bloccati. L’impegno della cooperativa nell’offrire qualità e convenienza si articola anche nelle iniziative “Risparmio Ortofrutta”, con un prezzo fisso (0,99 euro) per una selezione di prodotti di stagione in offerta nei reparti frutta e verdura, e in “Promozioni 365 giorni all’anno”, con 1.200 referenze in offerta ogni giorno con uno sconto medio del 35% nelle grandi superfici di vendita.

L’Assemblea di approvazione del Bilancio ha avuto all’ordine del giorno anche il rinnovo delle cariche sociali della cooperativa Conad Centro Nord. Confermati i vertici, con l’Amministratore Delegato Ivano Ferrarini, il Presidente Luca Signorini e i vicepresidenti Rosanna Cattini e Maurizio Comi, mentre il Consiglio d’Amministrazione della cooperativa ha visto l’ingresso di 5 nuovi membri, a fronte dell’uscita di tre Consiglieri.

“Siamo lieti di dare il benvenuto in Consiglio d’Amministrazione ai 5 nuovi soci, che da sempre si distinguono per il loro straordinario impegno in punto vendita e nelle Comunità in cui operano ogni giorno” ha dichiarato Luca Signorini, Presidente di Conad Centro Nord. “Grazie al loro contributo, saremo in grado di rafforzare sempre più il nostro ruolo sul territorio, un ruolo che va ben oltre l’aspetto commerciale per collaborare a un progetto di sviluppo comune, accompagnando i nostri territori verso un futuro migliore sotto la guida di un sistema di principi e valori, radici forti e indispensabili che si riflettono nel nostro modo di essere e di lavorare, ogni giorno. Allo stesso modo, desideriamo ringraziare i Consiglieri uscenti per il prezioso e indispensabile lavoro svolto negli ultimi anni per la crescita e lo sviluppo della cooperativa”.

Da sessanta anni i soci della cooperativa Conad Centro Nord sono infatti costantemente impegnati nella tutela dei consumatori, nel supportare le economie locali e nello sviluppo di progetti dalla forte vocazione sociale a beneficio del territorio, della scuola e della famiglia.

Numerose le iniziative a livello ambientale, sociale, culturale e sportivo tra cui l’adozione di 60 castagni secolari del Bosco Matildico di Marola, in provincia di Reggio Emilia, l’iniziativa di raccolta alimentare “Dona una spesa” che ha consentito di donare al territorio oltre 127 tonnellate di prodotti per le famiglie in difficoltà, con l’aggiunta di 60.000 euro in carte prepagate alle associazioni coinvolte nella raccolta alimentare; il supporto all’iniziativa dell’Associazione Viva Vittoria OdV “50 Miglia”, che lo scorso 4 giugno ha creato una catena umana tra le Città di Bergamo e Brescia, simbolo di unione e solidarietà, in occasione della nomina delle due Città come Capitale della Cultura 2023; infine, una mostra d‘arte, Oltre il colore dentro la materia dell’artista Alfonso Borghi, dalla forte valenza artistica e che allo stesso tempo valorizzasse un grande artista del nostro territorio in una location certamente non convenzionale: i magazzini della Cooperativa.

Complessivamente, tra sponsorizzazioni, liberalità e attività di charity che hanno convolto i nostri clienti, Conad Centro Nord ed i soci imprenditori Conad hanno destinato al territorio una somma pari a 3,3 milioni di euro.

Conad Centro Nord è presente nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza in Emilia-Romagna, nelle province lombarde e in alcune aree della Città Metropolitana di Milano, con 293 punti di vendita per una superficie di 293.662 mq, così suddivisi per insegna: 4 Spazio Conad, 47 Conad Superstore, 118 Conad, 64 Conad City, 7 Sapori & Dintorni, 29 Margherita, 2 Tuday Conad e 22 Pet Store – a cui si aggiungono 28 Parafarmacie, 2 ottici e 1 piattaforma di distribuzione carburanti. I punti vendita sono gestiti da 342 soci imprenditori con 7.566 collaboratori.

La rete di vendita è servita dai 3 Centri di Distribuzione di Campegine (Reggio Emilia), Nocetolo (Reggio Emilia) e Calcinate (Bergamo), con una presenza media giornaliera complessiva di 450 addetti.

SCHEDE PROVINCIALI

In Emilia-Romagna, nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, il fatturato di Conad Centro Nord si è attestato a 848 milioni di euro – in crescita del 8,6% rispetto al 2022 – realizzato con 103 punti di vendita e una superficie di oltre 92 mila mq.

In Lombardia, nelle province della regione e in alcune aree della Città Metropolitana di Milano, il fatturato di Conad Centro Nord si è attestato a 1.238 milioni di euro – in crescita del 5,5% rispetto al 2022 – con 190 punti di vendita e una superficie di oltre 200 mila mq.

CONAD CENTRO NORD A REGGIO EMILIA

A Reggio Emilia e provincia, Conad Centro Nord è leader di mercato con una quota del 33,55%, con 51 punti vendita – tra cui 10 Conad Superstore, 13 Conad, 13 Conad City, 7 Margherita, 7 Pet Store, 1 Tuday – a cui si aggiungono 4 parafarmacie, per 40.081 mq di superficie, con un fatturato complessivo di 406,4 milioni di euro (+ 8,4%). I soci sono 92, i dipendenti 1.210.

In provincia, Conad Centro Nord ha in programma nei prossimi anni investimenti per circa 64 milioni di euro con 5 nuove aperture di supermercati a Sesso, Reggio Via Emilia Ospizio, Albinea e un altro in provincia, oltre a quella di Reggiolo del giugno 2024 e ad un Pet Store e 1 Bar. Queste aperture porteranno a circa 140 nuove assunzioni sul territorio provinciale.

CONAD CENTRO NORD A PARMA

A Parma e provincia, Conad Centro Nord è leader di mercato con una quota del 29,24%, con 39 punti vendita – tra cui 8 Conad Superstore, 14 Conad, 6 Conad City, 1 Sapori & Dintorni, 2 Margherita, 8 Pet Store – a cui si aggiungono 3 parafarmacie, per 35 mila mq di superficie, con un fatturato complessivo di 319,7 milioni di euro. I soci sono 35, i dipendenti 898.

In provincia, Conad Centro Nord ha in programma nei prossimi anni investimenti per circa 64 milioni di euro con 4 nuove aperture di supermercati a Parma in via Spezia, San Polo Torrile, Langhirano, oltre a Monticelli aperto lo scorso marzo con un Pet Store e la Parafarmacia ampliando l’organico dei collaboratori Conad Centro Nord in provincia di Parma di oltre 180 unità.

CONAD CENTRO NORD A PIACENZA

A Piacenza e provincia, Conad Centro Nord vanta una quota di mercato del 17,71%, con 13 punti vendita – tra cui 6 Conad Superstore, 5 Conad, 1 Sapori & Dintorni, 1 Margherita – per 17.054 mq di superficie, con un fatturato complessivo di 122,0 milioni di euro (+9,6%). I soci sono 16, i dipendenti 432.

CONAD CENTRO NORD A BERGAMO

A Bergamo e provincia, Conad Centro Nord ha una quota di mercato del 12,34% con 43 punti vendita – tra cui 1 Spazio Conad, 3 Conad Superstore, 24 Conad, 6 Conad City, 8 Margherita, 1 Pet Store – per 43.131 mq di superficie, con un fatturato complessivo di 309,4 milioni di euro (+4,9%) a cui si aggiungono 2 parafarmacie. I soci sono 69, i dipendenti 1.020.

In provincia, Conad Centro Nord ha in programma nei prossimi anni l’apertura di 6 nuovi punti vendita a Treviglio, Dalmine e altri 4 interventi in provincia, oltre a 1 Distributore di benzina a Treviglio e un pet store e una parafarmacia a Dalmine con un investimento di 71 milioni di euro. Sarà inoltre previsto un ampliamento dell’organico dei collaboratori Conad Centro Nord in provincia di oltre 230 unità.

CONAD CENTRO NORD A BRESCIA

A Brescia e provincia, Conad Centro Nord ha una quota di mercato del 13,14%, con 51 punti vendita – tra cui 2 Spazio Conad, 10 Conad Superstore, 22 Conad, 10 Conad City, 1 Sapori & Dintorni, 3 Margherita, 1 Tuday, 2 Pet Store – a cui si aggiungono 10 parafarmacie e 1 ottico, con un fatturato complessivo di 385,3 milioni di euro (+7,2%). I soci sono 51 e i dipendenti 1.745.

Conad Centro Nord ha in programma nei prossimi anni l’apertura di 3 punti vendita a Dello, Rovato e un altro in provincia per un investimento complessivo di oltre 20 milioni di euro. Circa 160 le nuove opportunità occupazionali previste in Provincia.