Calvano (Pd): “Vittorie in Campania e Puglia, per le politiche 2027 la partita è aperta”

“Le elezioni regionali in Campania e in Puglia sono una grande affermazione per il Partito Democratico e l’alleanza di centrosinistra, e anche in Veneto il Pd guadagna voti”.

Parte da qui l’analisi post-elettorale di Paolo Calvano, capogruppo del Partito Democratico nell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, che si dice anche sicuro che “questo doppio successo non è un fatto locale: indica che il Pd continua ad aumentare i consensi in Italia e che l’alleanza larga che abbiamo avviato farebbe già ora la differenza rispetto alle politiche del 2022”.

Ma l’ottimismo del capogruppo dem in Regione si spinge anche oltre: “La partita delle politiche del 2027 è aperta. I dati reali mostrano una sostanziale parità tra centrosinistra e destra, e le mosse della Meloni per cambiare la legge elettorale lo confermano. Il nostro compito è rafforzare il campo progressista, ampliare la base sociale e culturale dell’alleanza e costruire un progetto credibile per il Paese”.

Il risultato dell’ultima tornata elettorale regionale, per Calvano, “dimostra che in Italia c’è una parte del Paese che non crede alla propaganda delle destre e del governo, incapaci di affrontare le sfide di oggi, dove stipendi e salari hanno perso potere d’acquisto e le famiglie fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese. Anche sulle tanto sbandierate politiche della sicurezza la destra ha fallito, rendendo le nostre comunità più vulnerabili e insicure, non solo per l’assenza di presidi, ma perché cresce la frattura sociale. Non esiste sicurezza reale senza sicurezza sociale: significa ridurre le diseguaglianze, garantire servizi, creare opportunità e dare stabilità alle persone”.

Secondo il capogruppo regionale dem, dunque, “il Partito Democratico, forte del suo radicamento e della fiducia che gli elettori gli accordano, è pronto a raccogliere la sfida delle prossime politiche. Anche dall’Emilia-Romagna, visto il successo di esattamente un anno fa, intensificheremo il nostro lavoro per dare un contributo a rafforzare ulteriormente la proposta di governo del centrosinistra”.