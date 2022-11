Bonaccini rende omaggio a Luciano Pavarotti sulla Walk of Fame di Hollywood

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini in missione istituzionale negli Stati Uniti rende omaggio a Luciano Pavarotti sulla Walk of Fame di Los Angeles: “Ultima tappa della missione della Regione Emilia-Romagna a Los Angeles per celebrare lo straordinario Luciano Pavarotti.

Dallo scorso agosto il suo nome appare tra le stelle della Walk of Fame di Hollywood, vicino ad altri italiani illustri come Lina Wertmuller ed Ennio Morricone. L’abbiamo festeggiato insieme alla console Silvia Chiave ed al presidente della Hollywood Chamber of Commerce, David Michael Jerome.



Un onore essere qui oggi per rendere omaggio a un’icona della cultura italiana nel mondo, un ambasciatore universale di bellezza, che per tutta la vita non ha mai dimenticato la sua terra”.