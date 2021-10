Area Mab Unesco sull’Appennino reggiano: serve un nuovo patto tra istituzioni

Collaborazione, sostenibilità, valorizzazione del territorio, rispetto delle identità: sono queste le parole che hanno dominato il summit promosso da Confcooperative a Busana per approfondire le opportunità di sviluppo legate alla recente estensione dell’area Mab Unesco, che ha portato a 80 i comuni inclusi nella riserva Uomo e Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano.

Un confronto molto serrato su quella nuova progettualità – come ha sottolineato in apertura il direttore di Confcooperative, Giovanni Teneggi – che ha bisogno che vengano fissate insieme (territori e istituzioni, soggetti pubblici e privati) – le cose utili e le cose da fare nelle comunità e per le comunità”, perché insieme ai confini – ha sottolineato al proposito il presidente Matteo Caramaschi – abbiamo bisogno che si allarghino anche le opportunità e, soprattutto, che siano opportunità per tutti, grazie alla valorizzazione di patrimoni e peculiarità che ciascuna delle comunità incluse rappresenta”.

E l’incontro di Busana ha aperto sicuramente molte prospettive in direzione di maggiori integrazioni strategiche tra amministrazioni pubbliche, tra città e montagna, con macro-obiettivi individuati e, al tempo stesso, azioni comuni da sviluppare sull’attrattività complessiva del territorio per investimenti, turismo, talenti.

Dell’ampliamento dell’area Mab, il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, ha parlato come di una “sfida che ci obbliga a lavorare insieme”, rafforzando ulteriormente un percorso di collaborazione che è profondamente radicato nelle prassi delle istituzioni locali, che hanno sempre individuato insieme le priorità per il territorio, ciascuna rispettosa innanzitutto degli interesse comuni.

“La stessa Riserva – ha detto il presidente del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, Fausto Giovanelli – è, del resto, un patto di collaborazione” e le azioni di ciascun soggetto si integrano e ricadono sugli altri; al proposito, Giovanelli ha ricordato, esemplificativamente, l’importanza del progetto della nuova tranvia Mancasale-Rivalta, utile tanto alla città quanto a tutta l’area a sud del capoluogo.

E in questo percorso che accentua l’orientamento alla progettazione comune, le sfide delineate sono precise: una sostenibilità che include l’ambiente, ma allo stesso modo l’economia, il welfare, la valorizzazione del territorio, il turismo, il sistema della formazione, cioè tutti i pilastri sui quali si fonda la vita di ciascun territorio e di ciascuna comunità.

Il confronto promosso da Confcooperative si è concluso, emblematicamente, proprio con un atto concreto che sottolinea le relazioni necessarie tra territori: Giovanelli e Luca Dosi (presidente della coop sociale La Vigna) hanno siglato il protocollo di collaborazione che consentirà di creare all’interno del negozio Meridiano 361 (commercio equo e solidale), nel centro storico di Reggio Emilia, uno spazio espositivo e di promozione del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano.

Nell’ambito del confronto, Caramaschi ha ricordato anche le cifre della cooperazione montana di Confcooperative: quasi 100 imprese, oltre 4.000 soci cui si affiancano più di 600 lavoratori.

Alla “Giornata della cooperazione montana” sono intervenuti, tra gli altri, Enrico Ferretti (neo-sindaco di Ventasso), Tiziano Borghi (presidente dell’Unione Appennino), Marco Bussone (presidente nazionale dell’Uncem – Unione nazionale comuni e comunità montane), Enrico Bini (sindaco di Castelnovo ne’ Monti e delegato Snai – Strategia Nazionale Aree Interne), Raffaella Mariani (sindaco di San Romano in Garfagnana), Teresa Capua (Snai Regione Emilia-Romagna), Pierlorenzo Rossi (direttore Confcooperative Emilia-Romagna), Erika Farina (consiglio di presidenza Confcooperative e referente per l’area montana).