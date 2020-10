Al teatro Valli di Reggio torna “Finalmente Domenica”: si riparte il 4 ottobre con Pietro Del Soldà

Con l’inizio dell’autunno torna anche l’appuntamento con “Finalmente Domenica”, la rassegna di incontri domenicali al teatro Valli di Reggio, che nel cartellone 2020-2021 può contare su grandi nomi come quelli di Stefano Mancuso, Alessandro Barbero, Roberto Saviano e altri. Con una novità importante: alcuni appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming.

Si comincia domenica 4 ottobre alle 11 al ridotto del teatro Valli con Pietro Del Soldà, in dialogo con Ivan Levrini sul suo libro “Sulle ali degli amici” (Marsilio). Autore e conduttore radiofonico, voce di “Tutta la città ne parla”, il programma di Rai Radio3 che approfondisce ogni giorno un tema d’attualità e per il quale gli è stato assegnato il premio Flaiano 2018, Del Soldà accompagnerà il pubblico nell’incontro con filosofi e poeti, visioni e voci che fanno ripensare il mondo come un campo da gioco, in cui rispondere al nostro bisogno di senso e diventare migliori insieme agli amici.

L’emergenza Covid-19 ha costretto a ripensare le modalità di svolgimento della rassegna, che quest’autunno conterà sei appuntamenti, tutti su prenotazione: dal 30 settembre è possibile prenotare – scrivendo una mail a biglietteria@iteatri.re.it – il proprio biglietto gratuito per l’incontro con Del Soldà e per quello successivo del 18 ottobre con il filosofo della scienza Mauro Dorato (su “L’istante presente nella fisica e nella nostra esperienza del tempo”).

Dal 9 ottobre, invece, saranno acquistabili sul sito dei Teatri, al prezzo simbolico di 3 euro, gli incontri in programma nella Sala Grande del teatro Valli: il 25 ottobre alle 11 con Stefano Mancuso e il suo “La pianta del mondo” (Laterza), il 29 novembre alle 11 con Alessandro Barbero e “Dante” (Laterza), il 12 dicembre alle 17 con Roberto Saviano e il suo “Gridalo” (Bompiani).

Sempre dal 9 ottobre si potrà prenotare gratuitamente via mail a biglietteria@iteatri.re.it l’appuntamento del 15 novembre alle 11 al ridotto del teatro Valli con Emanuele Arciuli e “La bellezza della Nuova Musica” (Dedalo).

I tre incontri che si svolgeranno al ridotto (quest’anno a capienza limitata) saranno trasmessi in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook dei Teatri grazie alla collaborazione con Edunova-Università di Modena e Reggio.

Durante tutti gli appuntamenti di “Finalmente Domenica” sarà sempre aperto il bookshop, mentre il bar sarà aperto solo in occasione dei tre appuntamenti in Sala Grande (25 ottobre, 29 novembre e 12 dicembre).