Vialli si aggrava, la madre vola a Londra

Combatte da 5 anni contro un terribile ‘ospite indesiderato’, così Gianluca Vialli ha definito il tumore al pancreas. Le sue condizioni sono peggiorate, per questo motivo la scorsa settimana si era sospeso dal suo incarico di dirigente della Nazionale. La madre 87enne, Maria Teresa, è partita questo martedì da Cremona per Londra, dove Vialli vive da molti anni. Ora l’ex attaccante della Sampdoria sarebbe nuovamente ricoverato nella clinica dove aveva già sostenuto i due cicli di chemioterapia.

Messaggi di solidarietà stanno arrivando da parte di tutto il mondo del calcio da tanti ex compagni come Ravanelli e Cabrini, giocatori che aveva guidato durante la carriera da allenatore, come Terry. Oltre che da personalità non legate di ambiti diversi, da Fedez a Salvini.