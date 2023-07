Vergogna a Pinzolo: scontri tra tifosi all’amichevole del Modena

Gli idioti, purtroppo, non vanno mai in vacanza. Soprattutto se di mezzo c’è il calcio, anche la più banale delle amichevoli estive. Se ne è avuta conferma ieri sera a Pinzolo, in Trentino, dove si sono registrati attimi di grande tensione prima del calcio d’inizio dell’amichevole Torino-Modena. Dapprima gli insulti a distanza tra le frange più calde delle due tifoserie, poi il lancio di una bomba carta nel settore occupato dai sostenitori emiliani che, a loro volta, hanno lanciato oggetti vari e provato a sfondare la recinzione di legno che li separava dai tifosi granata. Quando sembrava che stesse per tornare la calma, i tifosi del Torino hanno provato a venire a contatto con quelli del Modena e sono nati degli scontri con la polizia. Da segnalare inoltre, durante lo svolgimento dell’amichevole, anche diversi insulti razzisti da parte dei tifosi gialloblù nei confronti del tecnico granata Ivan Juric.