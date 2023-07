A Scandiano la Lega raddoppia: in consiglio entra anche Enrico Ferrari

Venerdì sera a Scandiano si è svolto il primo Consiglio comunale con 2 consiglieri in quota Lega. E’ stato infatti il debutto in consiglio per il neoentrato Enrico Ferrari, 29 anni, coniugato, laureato in scienze politiche, bancario di professione, membro del direttivo provinciale, nonchè coordinatore della Lega Giovani Reggio Emilia , che è andato a rafforzare la presenza della Lega nel Consiglio comunale di Scandiano.

Sono così saliti a 2 i consiglieri della Lega nell’istituzione scandianese, con Ferrari che andrà ad affiancare la consigliera leghista Chiara Ferrari.

“Di Enrico apprezziamo le qualità umane, la passione politica, la preparazione e la competenza che ha sempre dimostrato in tutti i suoi anni di militanza. Siamo certi che saprà svolgere un ottimo lavoro a favore della sua comunità e sarà un punto di riferimento per i cittadini scandianesi, e per il territorio, con uno sguardo all’importante sfida delle elezioni amministrative del prossimo anno”, hanno dichiarato il segretario provinciale Roberto Salati e il segretario della sezione ceramiche Gianluca Ganassi (con Enrico Ferrari nella foto).