Vecchi: bisogno di pace e diplomazia

Il sindaco di Reggio Emilia dopo le celebrazioni del 25 aprile in città ha postato su Facebook: “E’ stato un bel 25 Aprile. Erano anni che la festa non richiamava così tante persone. Il clima di festa unitamente alla consapevolezza della drammatica situazione del mondo di oggi, in città, nei tanti comuni fino all’età migliaia di persone a #casacervi . È stato un 25 Aprile per riflettere sul significato di parole come resistenza, libertà, dignità e soprattutto pace.

Qual bisogno di pace costruita col sacrificio di tanti giovani e garantita nel tempo a partire dai principi della nostra Costituzione. Quel bisogno di pace che la diplomazia, il dialogo, il confronto deve assolutamente provare a riportare nei tanti contesti mondiali attualmente in guerra evitando una rincorsa irrazionale ad una nuova stagione di riarmo”.