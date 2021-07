Temporali e rovesci intensi con vento forte anche in Emilia

Temporali al Nord ed allerta rossa in Lombardia per rischio idrogeologico. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile.

Dalla serata di oggi l’avviso prevede precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Veneto e Friuli Venezia Giulia, in estensione dalle prime ore di domenica ad Emilia-Romagna, Liguria e Toscana centro-settentrionale.

Dalle prime ore di domenica attesi inoltre venti da forti a burrasca su Liguria, Toscana, Marche, sui settori appenninici di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e localmente sulla Puglia settentrionale. Mareggiate lungo le coste di Liguria e Toscana. Valutata per sabato e domenica allerta rossa sulle Prealpi occidentali in Lombardia, allerta arancione, sempre per sabato e domenica, su gran parte della Lombardia, allerta gialla, per la giornata di domani su gran parte delle regioni settentrionali e sulla Toscana.