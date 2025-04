Il 4 aprile tappa reggiana per i monaci thailandesi della “Walk for world peace”

Venerdì 4 aprile la “Walk for World Peace” (la Marcia per la pace nel mondo) farà tappa in provincia di Reggio, con arrivo previsto intorno alle 18 presso la chiesa della Natività della Beata Vergine Maria ad Albinea.

I protagonisti di questa straordinaria iniziativa sono sei monaci buddhisti thailandesi appartenenti alla tradizione Theravāda, la più antica scuola del buddhismo, diffusa in Thailandia, Sri Lanka, Myanmar, Laos e Cambogia: seguono un rigoroso stile di vita ascetico, basato su meditazione, preghiera e l’antica pratica del dhutanga, ovvero il pellegrinaggio a piedi come forma di purificazione spirituale e diffusione del Dharma (l’insegnamento del Buddha).

Sarà un’occasione unica per incontrarli, ricevere una benedizione e sostenere il loro cammino con donazioni di tisane, acqua, latte di soia, succhi di frutta, formaggi freschi e frutta secca sgusciata.

La “Walk for World Peace” non è solo un pellegrinaggio, ma una vera e propria impresa spirituale (e non solo). Secondo il programma, in 85 giorni i sei monaci percorreranno 3.500 chilometri attraversando sette Paesi europei: Italia, Francia, Svizzera, Germania, Lussemburgo, Belgio e Olanda. Sono partiti dalla Sicilia il primo marzo, arriveranno ad Amsterdam il 24 maggio, affrontando ogni giorno una distanza pari quasi a una maratona.

“In un momento storico segnato da guerre e catastrofi naturali come il terremoto in Myanmar, siamo orgogliosi di poter accogliere una tappa della marcia qui a Reggio. Invitiamo tutti a partecipare e a ricevere la loro benedizione”, ha spiegato Panjaree Boonchuay, organizzatrice della tappa albinetana. I monaci vivono solo di donazioni e beneficenza: chi lo desiderasse, quindi, può contribuire portando generi di prima necessità per il loro viaggio. L’incontro di Albinea sarà un momento di raccoglimento e meditazione. Il mattino seguente, alle 5, dopo la meditazione dell’alba, i sei monaci riprenderanno il loro cammino, in quel caso alla volta di Parma.