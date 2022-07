Siccità, aiuti per i cittadini e le imprese

Lo ha detto il ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso dell’informativa urgente sull’emergenza siccità alla Camera.

“Sostenere, con ogni mezzo, cittadini e imprese, tutelando il nostro territorio, rappresenta il nostro obiettivo primario”, ha aggiunto ricordando che il 4 luglio è gia stato deliberato dal Cdm lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, per Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto.

“Il Governo sta lavorando per inserire nel decreto legge a sostegno dei lavoratori e delle imprese che intendiamo adottare entro la fine del mese alcune disposizioni urgenti per affrontare l’emergenza idrica. Riteniamo, infatti, non più rinviabile il rafforzamento del coordinamento degli interventi strutturali volti alla mitigazione dei danni derivanti dal fenomeno di siccità e al potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche”, ha detto il ministro per le Politiche agricole.