Rossi (Pd): approvato emendamento al dl Rilancio per le società sportive

Scrive il deputato reggiano del Pd Andrea Rossi sul suo sito: “Buone notizie per le società sportive dilettantistiche. Grazie all’approvazione in commissione Bilancio alla Camera di un emendamento presentato dal Partito democratico al Decreto Rilancio, viene esteso per queste società l’accesso al credito con il 100% di garanzia da parte dello Stato per i prestiti fino a fine 2020, come già avviene per il sistema delle imprese, per una capienza di fondo pari a 30 milioni. Si tratta di possibili risorse a disposizione, non solo per affrontare questi mesi in cui hanno accumulato perdite e ridotto i ricavi degli sponsor, ma per rilanciare con un sostegno economico concreto l’intero sistema sportivo italiano che ha nelle società dilettantistiche il suo cuore pulsante. Un ulteriore passo nella giusta direzione, in grado di generare fino a 100 milioni di liquidità per il mondo dello sport, con la convinzione che ne dovranno seguire altri, a cominciare dal tema del credito d’imposta per le sponsorizzazioni contenuto in altri emendamenti sempre a firma Pd”.