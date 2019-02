Rimborsi, fidanzati, denunce

Ricordo una giovane Giulia Sarti, una sera del 2013 a fine comizio con Grillo e gli altri, urlare – letteralmente urlare – al microfono che loro in Parlamento avrebbero spazzato via tutto e tutti, un mondo di corrotti e disonesti, li avrebbero presi uno ad uno, sbattuti in galera e gettato la chiave.

E ricordo l’entusiasmo, i battimani di una piazza proto-grillina densa di gioia giacobina, desiderosa di forca e di sangue versato, pronta a portare quella trentina di ragazzi con la faccia pulita ad aprire “come scatolette di tonno” i palazzi della corruzione romana.

Compresi che qualcosa non andasse per il verso giusto quando un anno fa la stessa Sarti, singolarmente manchevole nel rimborso elettorale previsto dal codice 5 Stelle, si inventò la strana storia di un fidanzato esperto di informatica con doppia identità il quale si sarebbe intascato la pur modesta somma di 23mila euro dovuti al Movimento.

Secondo quanto risulta agli atti della procura di Rimini, la bella idea di far ricadere sul fidanzato (a questo punto, verosimilmente ex) la colpa dell’ammanco venne concordata da Sarti con Rocco Casalino, attuale portavoce del presidente del Consiglio: scelta indispensabile, ritennero i vertici grillini, per salvare la faccia a una figura della prima ora quale fu la Sarti, per di più designata a presiedere la commissione giustizia di Montecitorio.

Ora che questo castello di menzogne è stato svelato da un’inchiesta della magistratura, e che l’ex fidanzato dalla doppia identità a suo tempo ingaggiato per far sparire dalla rete alcune foto della Sarti inadatte a un profilo istituzionale suggerisce di “preparare i pop corn” in vista di rivelazioni più complete, il pensiero torna a quella gelida serata di sei anni fa; alla baldoria festaiola di quei ragazzi e quelle ragazze che promettevano “onestà”, saliti sul carro di un comico che aveva sposato un progetto politico unico e allora vincente. Alle parole di violenza gratuita. Alla visione semplificata di un mondo fatto di buoni e di cattivi, come in un videogame. Al cinismo impressionante con cui si scambiano relazioni private e denunce penali.

Ma soprattutto ci si deve chiedere quale senso abbia ancora – come talvolta avviene ancora qui in provincia – fantasticare sui 5 Stelle come se ancora somigliassero a quelli di allora, belli o brutti che fossero. La signora Sarti ha presieduto sino a ieri la commissione giustizia della Camera. Serve altro?

0