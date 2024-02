Reggio24. Chi è Marco Massari, il supermedico a cui si affida il Pd

In attesa che venerdì l’assemblea cittadina del Pd ufficializzi la sua candidatura a sindaco di Reggio Emilia, vediamo di conoscere meglio Marco Massari, il “supermedico della lotta al Covid amico di Delrio” che Repubblica, già lo scorso novembre, indicava come eletto alla successione di Luca Vecchi.

Impresa non facile perché di Massari – al di là di un brillante curriculum medico – si sa davvero poco. Del resto lui il medico lo ha fatto davvero e lo ha fatto anche molto bene. Come Francesco Merli, “papà” insieme al Grade di Paolo Avanzini di quel gioiellino di buona sanità che è il Core, il primo nome sul quale Graziano Delrio pare avesse puntato, raccogliendo però un cordiale rifiuto. Più giovane di un anno di Merli (Massari è nato il primo novembre 1960), si è laureato all’Università di Modena quasi un paio d’anni prima, nel 1985. Dedicando anche lui la sua intera vita professionale a quel bene comune che è la sanità pubblica: già nel 1989, mentre sta finendo la prima delle due specializzazioni (Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva cui seguirà, nel 1994, quella in Malattie infettive) Massari entra nell’azienda ospedaliera Santa Maria Nuova di Reggio come incaricato: tempo un anno e nel settembre 1990 diventa di ruolo a tempo indeterminato come dirigente medico presso la Divisione di Malattie infettive, di cui dall’agosto del 2020 è direttore di struttura complessa. Come facente funzioni lo era in realtà dall’aprile 2019, per cui è stato lui a dover affrontare in prima linea la pandemia e a gestire la riorganizzazione del reparto in seguito al Covid.

Proprio questo ruolo gli ha dato un visibilità fino ad allora quasi inesistente – se non in campo medico e scientifico – per quest’uomo tutto famiglia e lavoro, casa e ospedale. Fatta eccezione per la nomina, nel 2015, a membro (ma supplente) nel Cda delle Farmacie comunali riunite, presidente Annalisa Rabitti, su nomina del sindaco Vecchi. Con la pandemia, Massari inizia essere intervistato da giornali e tv: da medico e vero uomo di scienza è ovviamente un convinto sostenitore dei vaccini e delle misure di protezione. Nel novembre 2021 – di fronte all’ennesima ondata di sottovalutazione del pericolo – lancia anche un appello a rispettare il distanziamento, igienizzarsi bene le mani e utilizzare la mascherina pure all’aperto. Lo fa attraverso la Gazzetta del suo amico di lunga data Andrea Mastrangelo (che, ora in pensione, potrebbe assisterlo nella campagna elettorale, anche se circola pure il nome di un addetto stampa di un Comune ceramico) e dopo poco il sindaco Vecchi accoglie l’invito e firma una ordinanza ad hoc.

Con la pandemia Massari torna anche nuovamente a utilizzare i social, che per il resto disdegna avendo giustamente cose più importanti da fare (non sa, il tapino, cosa lo aspetta…). Il 25 aprile 2020 – nella fase più dura della lotta alla pandemia – posta sul suo profilo Facebook una foto di schiena nel Reparto malattie infettive dell’aspedale Santa Maria in cui indossa il fazzoletto del padre Leo Massari, il partigiano “Bulin” della 77esima brigata SAP (Squadre di azione patriottica) che dal dicembre 1944 – sotto il comando di Guerrino Cavazzoni e con commissario Renato Bolondi (quello del delitto Mirotti) – combatte in particolare nella zona a nord della via Emilia fino al Po. Foto che merita la copertina della rivista dell’Anpi provinciale e un rilancio social da parte di Istoreco: “Solidarietà, responsabilità per gli altri, diritti, sanità pubblica, … sono valori nei quali si rispecchia la Resistenza!”.

Anche la Reggio ‘politica’ inizia così ad accorgersi di lui. Nel 2023 Massari viene eletto nel Consiglio generale della Fondazione Manodori, su nomina dell’Ordine dei medici, e invitato a una iniziativa pubblica sui problemi della sanità promossa dalla Coalizione civica del collega Fabrizio Aguzzoli e dall’europarlamentare del Movimento 5 stelle Sabrina Pignedoli. Con lui anche lo stesso Merli, il direttore della Medicina trasfusionale Roberto Baricchi, Cristian Rapicetta della Chirurgia toracica e l’ex direttore sanitario Gabriele Rinaldi.

La sua partecipazione entusiasma così tanto l’altro esponente di Colizione civica, Dario De Lucia, da spingerlo a postare che Massari, Merli e Aguzzoli sarebbero tutti ottimi sindaci di Reggio. Salvo poi, una settimana fa, puntualizzare che Massari è sì un bravo medico, ma di politica e amministrazione non ne capisce una cippa.

La sua nomina, scrive anche De Lucia, è una vittoria di Graziano Delrio e della corrente cattodem del Pd. In realtà Massari non è un cattodem. Ha sostenuto Elly Schlein (così come De Franco, mentre i cattodem erano per Bonaccini), alle manifestazioni di solidarietà al personale sanitario durante la pandemia saluta addirittura a pugno chiuso.

Ma è certamente amico di Delrio. Con l’ex sindaco ed ex sottosegretario del premier Renzi condivide la classe 1960 e, dunque, la frequentazione del liceo scientifico Moro e, subito dopo, della facoltà di Medicina all’Università di Modena. I maligni sospettano che, proprio perché a digiuno di politica e amministrazione, qualora dovesse conquistare il Municipio, Massari troverebbe nel direttore generale del Comune Maurizio Battini – da sempre nel cerchio magico di Delrio – ben più di un semplice suggeritore. Ma attenti alle sorprese: in fondo, questo Massari, lo si conosce davvero poco… E quelli che lo conosco bene, assicurano che a fare l’utile idiota non ci pensa proprio.