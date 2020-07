Reggio, un’altra settimana con Restate 2020

Un’altra settimana densa di appuntamenti questa dal 20 al 26 luglio, che coinvolgono i luoghi più belli della città e che la Fondazione Palazzo Magnani insieme al Comune di Reggio Emilia hanno messo a punto con la consueta dedizione per creare il cartellone di Restate 2020.

Già tutto esaurito per l’appuntamento di domani, martedì 21 luglio con la musica del festival Mundus ai Chiostri di San Pietro a cura di ATER FONDAZIONE – in collaborazione con Fondazione Palazzo Magnani. Il celebre trombettista e filicornista PAOLO FRESU si esibirà insieme a DANIELE DI BONAVENTURA (bandoneon) in “In maggiore”, un dialogo in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi mediterranei. Protagonisti insieme alle voci corse del coro A Filetta del riuscito progetto “Mistico Mediterraneo” e dell’omonimo disco pubblicato di recente dalla ECM, Fresu e Di Bonaventura si ritrovano qui nella dimensione più ristretta del duo. Un concerto di grande effetto che vive di poesia, intimismo e di quelle piccole cose capaci di raccontare i colori dell’universo musicale contemporaneo.

Mercoledì 22 luglio, sempre i Chiostri di San Pietro sono la scenografia per la rassegna de “I TEATRI AI CHIOSTRI / EDIZIONE STRAORDINARIA”, che questa settimana porta in scena Davide Enia con Maggio ’43, a cura di Fondazione I Teatri – in collaborazione con Fondazione Palazzo Magnani. Si tratta di una grande narrazione drammaturgica che racconta Palermo e la sua gente in quel terribile periodo. Il lavoro trae linfa da una serie di interviste a persone che subirono quei giorni del maggio ‘43, e ne uscirono miracolosamente illese. Dalla loro narrazione e dai frammenti di memoria raccolti principia l’elaborazione drammaturgica, che scompone e intreccia e rielabora queste testimonianze, per poi incastonarle in un’unica storia. “Erano tempi cupi, in cui necessario era ingegnarsi per riuscire a sopravvivere. Erano tempi atroci, in cui la morte cadeva inattesa dall’alto o dal basso dei mercati neri, che stritolavano con prezzi schizzati alle stelle. Erano tempi malati e bugiardi, tempi cinici e bari. Assomigliano ad oggi.” racconta Enia.

Giovedì 23 luglio sempre ai Chiostri torna, con la seconda data, il festival dei Pianisti Italiani – a cura di Italian Classics, che il maestro Marcello Mazzoni, ha voluto dedicare interamente al genio di Beethoven. Il programma della serata vedrà Piero di Egidio in L. Van Beethoven Trio op.70 n.1 (degli Spettri), Ilya Grubert violino, Anton Niculescu violoncello, Marcello Mazzoni pianoforte

L. Van Beethoven Sinfonia n.4 (trascrizione per pianoforte solo F. Liszt)

Federico Nicoletta pianoforte

L. Van Beethoven Sinfonia n.7

2º movimento – Allegretto (trascrizione per violino, violoncello e pianoforte H. Sitt)

Ilya Grubert violino, Anton Niculescu violoncello, Giulio Potenza pianoforte.

Giovedì 23 luglio torna anche la musica Jazz nei Giardini degli Orti di Santa Chiara dello Spazio Gerra, con ELISA ARAMONTE QUARTET per la rassegna UN GIRO (NON SOLO) DI JAZZ. Elisa, accompagnata da un trio che collabora stabilmente da tempo, propone i brani che più hanno avuto significato nel suo percorso artistico. Un iter che ci porta dal Jazz della tradizione – da George Gershwin a Pat Metheny, da Duke Ellington a Charles Mingus – fino ai “nuovi Standards” dei Beatles, di Paul Simon, di Strevie Wonder. Vi troverete davanti ad un concerto che non fa distinzioni di genere o autore, uno spettacolo che vi prende per mano dagli albori della tradizione jazzistica e vi porta fino alla canzone odierna, il tutto condito da una sorta di “imprevedibilità” degna di un concerto Jazz che si rispetti.

Venerdì 24 luglio, restiamo al Gerra per l’ultimo appuntamento di “Vola alta parola”, la rassegna dedicata alla poesia contemporanea, fiore all’occhiello del programma culturale dell’estate reggiana curata da Guido Monti. Quest’ultimo incontro vede protagonista Stefano Simoncelli, in dialogo con Roberto Galaverni, per presentare il suo libro A beneficio degli assenti (peQuod). Voce poetica tra le più seguite e profonde, Stefano Simoncelli (Cesenatico 1950), è stato uno dei redattori di «Sul Porto», la rivista di letteratura e politica che catturò negli anni Settanta l’attenzione e collaborazione di poeti come Pasolini, Bertolucci, Caproni, Sereni, Fortini, Raboni, Orelli e Giudici.

Altro appuntamento di venerdì 24 luglio è quello curato dalla Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto nello scenario dei Chiostri di San Pietro, con lo spettacolo THE OTHER SIDE, in cui danza, musica, arte e video si incontrano per una creazione “time & site specific”, nata al tempo dell’isolamento, ma diventata via via un cantiere di ricerca articolato e complesso per il debutto su Rai5 il 25 giugno. Quattordici danzatori di Aterballetto e tre musicisti della Filarmonica Arturo Toscanini di Parma raccontano una storia di solitudini che si rincorrono da una parte all’altra delle pareti, sulle note di Beethoven e con le suggestioni di un’opera pittorica di Luisa Rabbia, evocativa e materica al tempo stesso. Sul palco il coreografo Saul Daniele Ardillo racconta com’è stato creare durante il lockdown una videocreazione per danzatori e musicisti, accompagnato da alcune dimostrazioni dei danzatori Giulio Pighini, Roberto Tedesco, Hélias Tur-Dorvault e Serena Vinzio. L’incontro è moderato dalla giornalista Giulia Bassi. Durante la serata sarà proiettato sul grande schermo The Other Side.

Infine sabato 25 e domenica 26 luglio, la Reggia di Rivalta sarà il quartier generale della due giorni “nel segno di Reggionarra”, una vera maratona di storie da sabato pomeriggio fino a domenica sera, con appuntamenti ad ingresso libero e altri – la maggior parte, a causa della normativa relativa all’emergenza sanitaria – su prenotazione obbligatoria.

Info: tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito e – ad eccezione di Filastrocche tra cielo e terra. L'albero parlante, Rodari in valigia e La bottega aggiustacuori – a prenotazione obbligatoria e posti limitati tra sedute su seggiole e a terra dove si potrà stare all'interno di grandi cerchi, insieme alla propria famiglia portandosi un plaid. Per gli spettacoli delle 21.30 sono previsti circa 300 posti, mentre per gli altri spettacoli su prenotazione il posto è più limitato.



Le prenotazioni saranno aperte a partire da martedì 14 luglio presso lo Iat (via Farini

MARTEDÌ 21 luglio

Chiostri di San Pietro

21.30

FESTIVAL MUNDUS

“In maggiore”

PAOLO FRESU tromba e flicorno, DANIELE DI BONAVENTURA bandoneon

MERCOLEDÌ 22 luglio

Chiostri di San Pietro

21.30

I TEATRI AI CHIOSTRI / EDIZIONE STRAORDINARIA

Davide Enia

Maggio ’43

Di e con Davide Enia

Musiche in scena Giulio Barocchieri

GIOVEDì 23 luglio

Chiostri di San Pietro

21.30

FESTIVAL DEI PIANISTI ITALIANI

Beethoven: Sinfonie e dintorni

Presentazione Piero di Egidio

GIOVEDÌ 23 luglio

Spazio Gerra

Piazza XXV aprile, 2

21.30

UN GIRO (NON SOLO) DI JAZZ

ELISA ARAMONTE QUARTET

Elisa Aramonte – voice

Michele Bianchi – guitar

Michele Morari – drums

Giulio Corini – double bass

VENERDÌ 24 luglio

Chiostri di San Pietro

21.30

THE OTHER SIDE

Videocreazione coreografica e musicale

Coproduzione Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto e La Toscanini

Con il sostegno di Collezione Maramotti

In collaborazione produttiva con Ravenna Festival

Concept Saul Daniele Ardillo e Simone Giorgi

Coreografia Saul Daniele Ardillo

Dramaturg Simone Giorgi

Film-maker – montaggio Valeria Civardi

Musica Ludwig van Beethoven

Composizione originale Fabio Massimo Capogrosso

VENERDÌ 24 luglio

Spazio Gerra

Piazza XXV aprile, 2

21.30

VOLA ALTA PAROLA

Stefano Simoncelli, in dialogo con Roberto Galaverni, presenta il suo libro A beneficio degli assenti (peQuod)

SABATO 25 luglio

Reggia di Rivalta

Via dei Combattenti, 1

21.30

LA LUNA AL GUINZAGLIO – nel segno di reggionarra

Nuova Barberia Carloni

Teatro Necessario con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori

regia Mario Gumina

DOMENICA 26 luglio

Reggia di Rivalta

Via dei Combattenti, 1

05.00

LA LUNA AL GUINZAGLIO – nel segno di reggionarra

Aurora

Teatro dell’Orsa ideazione e regia Monica Morini e Bernardino Bonzani, musica dal vivo con arpa Morgana Rudan e clarinetto Gaetano Nenna

DOMENICA 26 luglio

Reggia di Rivalta

Via dei Combattenti, 1

21.30

LA LUNA AL GUINZAGLIO – nel segno di reggionarra

Bù! Una divertente storia di paura

di e con Claudio Milani

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

PER I CHIOSTRI DI SAN PIETRO:

Info: biglietto unico per ognuno degli spettacoli, 5 euro. Prevendita biglietti obbligatoria presso biglietteria Fondazione I Teatri (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì: 9.30 alle 12.30 mercoledì anche dalle 17.00 alle 19.00) oppure su www.iteatri.re.it. (La sera degli spettacoli in loco non sarà attiva alcuna biglietteria). In caso di maltempo lo spettacolo verrà annullato ed il biglietto rimborsato. 0522.458811 centralino / 0522.458854 lun e mar dalle 13 alle 15 biglietteria@iteatri.re.it. In caso di maltempo gli spettacoli verranno annullati ed i biglietti rimborsati.

PER LO SPAZIO GERRA:

Ingresso gratuito con prenotazione biglietti obbligatoria. Via mail a spaziogerra@comune.re.it, o telefonicamente allo 0522 585654 (dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle 13.00) o direttamente allo Spazio Gerra, piazza XXV Aprile, 2 – Reggio Emilia dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle 13.00, www.spaziogerra.it

PER LA REGGIA DI RIVALTA

Info: ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: presso lo IAT Reggio Emilia (via Farini 1/a), o telefonicamente allo 0522.456469, o via mail su: iat@comune.re.it

La prenotazione si ritiene valida una volta ricevuta conferma col numero del posto a sedere. Nella mail devono essere indicati: nome e cognome di OGNI partecipante, un numero di telefono, preferenza posti a sedere o parterre (in tal caso si ricorda che il parterre è valido solo per congiunti). Orari di apertura: mart -sab dalle 9 alle 13.30. Info: turismo.comune.re.it