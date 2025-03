Reggio, un piano da 23 azioni per tentare di rianimare il centro storico

Lavorare, abitare, vivere: sono queste le tre direttrici (che saranno sviluppate da altrettanti gruppi di lavoro) su cui si fonda il Piano strategico di valorizzazione del centro storico di Reggio, presentato nel pomeriggio di giovedì 20 marzo dall’amministrazione comunale durante l’incontro pubblico “Noi – Centro Storico” organizzato al teatro Ariosto, primo momento del percorso partecipato dedicato a indirizzi e obiettivi di rilancio del cuore della città del Tricolore.

Il piano prevede cinque progetti macro prioritari, cinque obiettivi strategici di politica pubblica e due obiettivi trasversali, legati ad accessibilità e promozione di sistema, con 23 azioni concrete: tra queste, la nascita dell’hub urbano per l’economia del centro, il marketing degli eventi, un piano per l’accessibilità e la logistica, un progetto per la riqualificazione del parcheggio ex caserma Zucchi e un nuovo polo sociosanitario.

Tra le principali novità annunciate, la riqualificazione del Parco del Popolo – grazie a un progetto da 2,5 milioni di euro – con la previsione di una nuova piazza verde e una caffetteria (lo Chalet Diana), il restyling del parcheggio dell’ex caserma Zucchi, una nuova struttura sanitaria di prossimità collocata nella galleria Santa Maria in piazza Prampolini, gestita in collaborazione con Farmacie comunali riunite.

Durante l’incontro, inoltre, è stato firmato – alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale – il patto per trasformare l’esagono di Reggio in un “hub urbano”, ai sensi della legge regionale 12 del 2023.

Sempre per quanto riguarda il centro cittadino (ma non solo) è stato annunciato il “Festival del centro storico”, una serie di mercoledì estivi tra giugno e luglio, con eventi estesi fino alla zona stazione.