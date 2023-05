Reggio. Rinaldi (Lega): zona stazione allo sbando, Vecchi si è svegliato dal letargo

Scrive in una nota il segretario cittadino della Lega a Reggio Emilia, Alessandro Rinaldi: “Quando parliamo di problemi di sicurezza in Consiglio comunale ci ridete in faccia e ci accusate si soffiare sulla paura delle persone pur di ottenere mezzo voto in più, poi dopo quasi 10 anni da primo cittadino passati nel letargo più assoluto e nell’ indifferenza totale anche il Sindaco Vecchi si sveglia di colpo e si accorge che forse Reggio Emilia non è l’eden che fino a ieri il PD ha raccontato.

La verità è che vi dovete prendere la responsabilità politica dei fallimenti sulla sicurezza di questa città.

Se alcuni quartieri di Reggio sono peggio del Bronx la colpa è soprattutto di chi ci ha amministrato in tutti questi anni ed ha sempre tollerato queste situazioni di illegalità e delinquenza”.