Reggio, presentata la lista di Alleanza Civica

Una lista trasversale ed eterogenea, fatta di tanti volti nuovi, espressione della società civile e di diverse sensibilità culturali, rappresentativa della gran parte dei quartieri e delle ville della città: è il profilo della squadra di Alleanza Civica che sostiene la candidatura a sindaco di Reggio, alle elezioni del 26 maggio, di Cinzia Rubertelli. Su 32 candidati – quelli che correranno per un seggio in sala del Tricolore -, la maggior parte è all’esordio in politica, altri vengono dalla militanza, in passato, nei partiti del centrodestra e del centrosinistra.

Alcune curiosità: la lista è equamente divisa fra uomini e donne. Sei candidati hanno meno di 30 anni. La più giovane è Valentina Alexandra Piffero, classe 2001. Numerose le categorie professionali rappresentate: ci sono liberi professionisti, operai (tre), coltivatori diretti, impiegati, imprenditori, dirigenti d’azienda, ricercatori universitari, artigiani, studenti e pensionati.

Capolista è il consigliere comunale Cesare Bellentani che nel 2014 si presentò con la lista Magenta di Donatella Prampolini. Sempre da quell’esperienza provengono Cosimo Esposito e Milva Moretta. In corsa ci sono anche i vicepresidenti di Alleanza Civica: Stefania Violi e l’ex consigliere comunale del Carroccio Giacomo Giovannini che, 5 anni fa, candidato per Progetto Reggio, fece un buon risultato in termini di preferenze (135). Con Alleanza Civica, torna in campo anche un altro ex leghista, l’ex consigliere comunale Gabriele Fossa. Viene dal Carroccio anche l’ex consigliere provinciale Riccardo Molteni, pure lui in corsa nel 2014 per Progetto Reggio. Daigoro Sgarbanti viene invece dalle file di Forza Italia, partito col quale si candidò a Reggio 5 anni fa, mentre Marisa Giaroli proviene dal Pd. Tra i nomi più conosciuti in città quello diMario Paolo Guidetti, ex presidente di Circoscrizione e consigliere dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna. Nella lista spiccano i nomi di Giuliana Reggio, la mamma di Jessica Filianti (uccisa 23 anni fa dall’ex fidanzato) che si batte contro la violenza alle donne e di Maria Alberta Ferrari, ex dirigente scolastico, già consigliere comunale a Casina e segretario organizzativo della Società Dante Alighieri. Corre per Alleanza Civica anche Anna Maria Pettolino, esponente del Popolo della Famiglia e candidata alle ultime elezioni politiche.