Reggio, negli spazi dell’ex Fit Village una tensostruttura per la ginnastica artistica

In una parte dell’area all’aperto del plesso sportivo di via Mazzacurati, che fino a un anno fa ospitava gli spazi esterni del Fit Village, il Comune di Reggio realizzerà una nuova palestra per ospitare le attività legate alla ginnastica artistica: una “casa” per questa elegante disciplina che, ad oggi, non dispone in città di una struttura pensata ad hoc per le esigenze di ginnasti e ginnaste.

Il tutto sarà possibile grazie a un investimento complessivo di 750.000 euro: di questi, 250.000 euro stanziati dall’amministrazione comunale e gli altri 500.000 euro messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, che ha approvato il progetto di riqualificazione di una porzione dell’area sportiva già esistente in via Mazzacurati.

Il nuovo impianto, polivalente e riscaldato, sarà costituito da una tensostruttura con copertura in legno e telo in pvc con ottime prestazioni energetiche, accessibile anche alle persone con disabilità; sarà dotato di spogliatoi, magazzini e locale infermeria, saranno migliorate l’accessibilità e le dotazioni di primo soccorso. L’obiettivo è quello di diversificare le attività ospitate, estendendo così il periodo di utilizzo della nuova struttura a tutte le stagioni dell’anno; l’intervento mira inoltre a razionalizzare le spese di manutenzione e a rendere più efficiente e sostenibile l’impianto.

“Finalmente abbiamo colmato un vuoto in ambito sportivo”, ha spiegato l’assessora comunale a economia urbana e sport Stefania Bondavalli: “I tanti ragazzi e le tante ragazze che praticano questo sport a Reggio troveranno una struttura moderna e adeguata per coltivare la loro passione e crescere come atleti. Si tratta di una risposta per gli allenamenti alle società sportive della ginnastica artistica che lavorano sul territorio e che ad oggi, nonostante la mancanza di una struttura idonea, hanno raggiunto importanti risultati anche a livello nazionale”.