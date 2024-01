Reggio. Mandato del sindaco Vecchi, al teatro Valli l’incontro “Immagina domani”

Delineare i progetti e i risultati raggiunti a Reggio Emilia negli ultimi 10 anni e connetterli con il futuro, con gli scenari nuovi che si presenteranno in Europa, in Italia e nel mondo, che sempre più direttamente incidono sulla realtà delle città e delle comunità che le vivono.

Da una parte una riflessione sul cammino svolto, dall’altra la proposta di una visione di futuro in cui Reggio Emilia dovrà trovare il proprio posto, raccogliendo nuove sfide.

Si intitola, per queste ragioni, Immagina domani – 10 anni di politiche, strategie e azioni per la città del futuro l’incontro pubblico di conclusione del mandato politico e amministrativo del sindaco Luca Vecchi – in realtà un decennio, composto da due mandati consecutivi – in programma sabato 20 gennaio, alle ore 10.30, al teatro Municipale ‘Romolo Valli’.

E’ previsto l’intervento del sindaco Luca Vecchi, a cui seguiranno, con un dialogo condotto dal giornalista Francesco Cancellato, direttore responsabile di Fanpage.it, i contributi di approfondimento sul futuro della città di:

Fabrizio Barca, statistico ed economista, coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità;

Simonetta Gola, direttrice della Comunicazione di Emergency;

Stefano Mancuso, neurobiologo delle piante, direttore del Laboratorio internazionale di Neurobiologia vegetale;

Giovanna Melandri, presidente di Human Foundation, Gsg Global Ambassador;

Vanessa Roghi, storica dell’educazione.

L’evento è gratuito, con accesso su prenotazione su Eventbrite, dal sito dal sito: www.comune.re.it/immaginadomani

BIOGRAFIE

Fabrizio Barca. Statistico ed economista, è oggi coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità. E’ stato dirigente di ricerca in Banca d’Italia, responsabile delle previsioni macroeconomiche, di indagini sulle imprese e di progetti di studio sugli assetti proprietari delle imprese e Capo Dipartimento della politica pubblica per lo sviluppo nel Ministero Economia e Finanze. Come presidente del Comitato Ocse per le politiche territoriali e advisor della Commissione Europea, ha coordinato amministratori pubblici e studiosi nel disegno di un metodo nuovo di intervento per i territori in ritardo di sviluppo: il ‘place-based approach’. Questa esperienza lo ha condotto a diventare Ministro per la Coesione territoriale nel Governo Monti di emergenza nazionale 2011-2013. Ha avanzato una proposta di riforma dell’organizzazione dei partiti: ‘Luoghi ideali’.

Ha insegnato in Università italiane e francesi ed è autore di molti saggi e volumi fra cui: Some Views on Us Corporate Governance, Columbia Business Law Review, 1998; Il Capitalismo italiano Storia di un compromesso senza riforme, Donzelli, 1999; The Case for Regional Development Intervention. Place-Based versus Place-Neutral Approaches, Journal of Regional Science, 2012 (con P. McCann e A. Rodriguez-Pose); La Traversata. Una nuova idea di partito e di governo, Feltrinelli, 2013; Cambiare rotta. Più giustizia sociale per il rilancio dell’Italia, Laterza, 2019; Un futuro più giusto. Rabbia, conflitto e giustizia sociale, (co-curato con Patrizia Luongo), Il Mulino, 2020; Disuguaglianze Conflitto Sviluppo. La pandemia, la sinistra e il partito che non c’è, Donzelli 2021; Disuguaglianze e Conflitto, un anno dopo. Dialogo con Fulvio Lorefice, Donzelli 2023.

Simonetta Gola. Simonetta Gola (1970) è laureata in Scienze politiche all’Università degli studi di Milano dove inizia a occuparsi di comunicazione e inclusione sociale. Giornalista Pubblicista dal 2005, nel 2014 riceve il Premio Ischia “Comunicatore dell’anno”. Lavora con Emergency dal 2001 e dal 2012 è Direttrice dell’Ufficio comunicazione, occupandosi di sviluppo dei progetti di comunicazione delle attività estere e della cultura di pace. È membro del Consiglio direttivo di Emergency dal 2009.

Per Feltrinelli ha curato l’ultimo libro di Gino Strada, ‘Una persona alla volta’ (marzo 2022).

Stefano Mancuso. Scienziato e divulgatore, Stefano Mancuso è tra le massime autorità mondiali impegnate a studiare e divulgare una nuova verità sulle piante, creature intelligenti e sensibili capaci di scegliere, imparare e ricordare. Professore ordinario presso l’Università di Firenze e ordinario dell’Accademia dei Georgofili, dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale con sedi a Firenze, Kitakyushu, Bonn e Parigi.

È stato il primo scienziato italiano ad essere invitato nel 2010 come speaker in un Ted Global tenutosi ad Oxford e successivamente visualizzato oltre 1,4 milioni di volte solo sul sito Ted. Nel 2014 fonda Pnat, una start-up dell’Università di Firenze per la creazione di tecnologia ispirata dalle piante. Nel 2016 vince il premio del Ministero della Scienza e Tecnologia austriaca ‘Wissenschaftbuck des Jahres’ per il miglior saggio scientifico dell’anno.

In qualità di scrittore esordisce nel 2013 pubblicando con Giunti il pluripremiato best-seller ‘Verde brillante’. Nel 2018, il suo libro ‘Plant Revolution’ vince il Premio Galileo 2018, il più prestigioso premio per la saggistica scientifica. Seguono con Laterza ‘L’incredibile viaggio delle piante’ (2018), ‘La Nazione delle Piante’ (2019) vincitore del Premio Capalbio e dell’Earth Prize, ‘La pianta del mondo’ (2021) vincitore del Premio Pozzale Luigi Russo. Nel 2022 ha pubblicato con Einaudi ‘La tribù degli alberi’, il suo primo libro di narrativa. I suoi libri sono tradotti in 27 lingue.

Nel 2022 è stato insignito del Fiorino d’Oro, il massimo riconoscimento della Città di Firenze, ed è stato nominato direttore scientifico della neonata Fondazione per il futuro delle città.

Giovanna Melandri. Economista, manager culturale, ambientalista. Esperta di finanza Esg, sostenibilità e relazioni internazionali.

Fondatrice e presidente di Human Foundation (2010) (www.humanfoundation.it), centro di ricerca che promuove l’economia e la finanza d’impatto, l’innovazione sociale, culturale e ambientale e gli strumenti della valutazione d’impatto. Negli anni Human Foundation ha collaborato con molti soggetti per costruire progetti di innovazione sociale e finanza Esg. Human Foundation è inoltre una boutique di consulenza per il design e la progettazione di partnership pubblico/private finalizzate alla generazione di valore sociale, ambientale e culturale. Ha rappresentato l’Italia nella Social impact investment taskforce del G7 (2012/14).

Fondatrice e global ambassador del Gsg, lo Steering Group for Impact Investment (www.gsgii.org), movimento globale attivo in oltre 40 Paesi attraverso i suoi National Advisory Boards (Nab) che riunisce le principali organizzazioni mondiali di finanza Esg e impact investment.

Presidente di Sia – Social Impact Agenda for Italy (www.socialimpactagenda.it), nodo italiano del Gsg.

Sia è una associazione di 25 organizzazioni: investitori, imprese sociali, market builders e istituzioni filantropiche.

Dal 2012 al 2022, presidente della Fondazione Maxxi – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Sotto la sua guida il Maxxi ha più che triplicato visitatori, budget e opere in collezione oltre ad aver stretto molte collaborazioni internazionali. Ha lanciato il progetto del Grande Maxxi legato al Nuovo European Bauhaus.

Due volte ministro: Cultura (1998-2001) e Politiche giovanili e sport (2006-2008). Ha portato la quota di risorse pubbliche destinate alla cultura al livello più alto mai raggiunto.

Collabora con diverse testate giornalistiche, tra cui Huffington post e Repubblica – Affari e Finanza, dove tiene la rubrica mensile “Impact Economy”. Autrice di varie pubblicazioni, tra cui il primo testo in Italia sull’effetto serra nel 1989, ha recentemente scritto un breve saggio sulla Impact economy, Come ripartire (il Melangolo).

Vanessa Roghi. Storica dell’educazione e autrice di programmi culturali per la Rai. Da anni studia la storia della scuola democratica e i suoi protagonisti. Ha scritto monografie su don Lorenzo Milani, Gianni Rodari e Mario Lodi pubblicate dalla casa editrice Laterza. Ha curato per Einaudi ragazzi ‘Voi siete il fuoco. Storia e storie della scuola’, un libro rivolto agli adolescenti. Sta per uscire per Sellerio ‘Un libro d’oro e d’argento. Intorno alla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari’, dove l’autrice indaga la relazione fra lo scrittore e la città di Reggio Emilia. E’ sua la puntata del programma radiofonico wikiradio dedicata a Loris Malaguzzi.

Francesco Cancellato. E’ direttore responsabile del giornale online Fanpage.it. Dal dicembre 2014 al settembre 2019 è stato direttore del quotidiano online Linkiesta.it. È autore di ‘Fattore G. Perché i tedeschi hanno ragione’ (UBE, 2016), ‘Né sfruttati né bamboccioni. Risolvere la questione generazionale per salvare l’Italia’ (Egea, 2018) e ‘Il Muro. 15 storie dalla fine della guerra fredda’ (Egea, 2019).