Reggio, inaugurato il nuovo supermercato Conad di Villa Sesso

Mercoledì 9 aprile è stato inaugurato il nuovo punto vendita Conad Villa Sesso in via dei Gonzaga, nella frazione reggiana. Sarà aperto tutti i giorni con orario continuato: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 9 alle 19.

Al taglio del nastro erano presenti l’assessora all’economia urbana del Comune di Reggio Stefania Bondavalli, l’amministratore delegato di Conad Centro Nord Ivano Ferrarini e il socio imprenditore Conad Stefano Govi.

Il nuovo punto vendita Conad dispone di un’area di vendita di 1340 metri quadrati, con cinque casse tradizionali, quattro casse sia self check-out che self scanning e un ampio parcheggio con 160 posti auto. Nel supermercato sono occupate 28 persone: tutto il personale che lavorava nel precedente Conad City è stato riconfermato nel nuovo organico, oltre a nove nuove assunzioni.

Nel punto vendita sono presenti tutti i servizi: l’ortofrutta, la macelleria con prodotti freschi e pronti, un’area dedicata al pesce confezionato, il forno e la pasticceria, i salumi e i latticini, la salumeria e la gastronomia (con tanti piatti pronti) e l’enoteca. Nell’assortimento sono presenti anche molti prodotti non alimentari di uso quotidiano pensati per la casa e il tempo libero, oltre ai prodotti per gli animali. È inoltre attivo il servizio di spesa online Hey Conad: sul sito www.spesaonline.conad.it è possibile scegliere di ritirare la spesa presso il punto vendita (click&collect) in un’area dedicata con quattro posti auto riservati, raggiungibile direttamente con l’auto, oppure usufruire del servizio di consegna a domicilio.



La struttura che ospita il supermercato è interamente coibentata, con vantaggi sul fronte del risparmio energetico. La tecnologia adottata nei banchi frigo è di ultima generazione, con l’impiego di CO2 per eliminare l’emissione in atmosfera di gas a effetto serra. Tutti i frigoriferi, sia a temperatura positiva che a bassa temperatura, sono dotati di apposite chiusure vetrate a camera e di illuminazione a led per un ulteriore beneficio sia in termini di risparmio energetico che di conservazione del prodotto, in modo da ridurre al massimo la dispersione di freddo nell’ambiente; sulle centrali e sui condensatori sono stati installati inverter e ventole ad alta efficienza.

Il punto vendita è dotato di telegestione, per una puntuale parametrizzazione dei sistemi, in funzione del cambio delle condizioni climatiche stagionali. È presente inoltre un recupero del calore dell’impianto frigorifero per la produzione di acqua calda sanitaria. Grazie all’illuminazione 100% a led, il consumo di energia è inferiore del 50% rispetto a un sistema di illuminazione standard. Inoltre la struttura, grazie alle grandi vetrate che la caratterizzano, è stata progettata in modo tale da poter sfruttare al massimo l’illuminazione naturale, con “dimmerazione” delle luci in funzione del livello di illuminazione interno ed esterno.

L’impianto fotovoltaico attivo sulla copertura del supermercato, con una potenza di picco pari a 162 kw, riduce in modo significativo le emissioni inquinanti di anidride carbonica in atmosfera e assicura gran parte del fabbisogno energetico della struttura. Il sistema è stato progettato per produrre 121.500 kwh annui e consentirà di evitare l’immissione in atmosfera di circa 67 tonnellate di CO2 all’anno. Nel parcheggio esterno è in previsione l’installazione di due colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli.



“Da oltre 60 anni noi di Conad siamo parte di questo territorio, al quale siamo profondamente legati, e siamo entusiasti di inaugurare questo nuovo punto vendita, che sostituisce il precedente con una superficie e un assortimento più ampi, prezzi convenienti e maggiori servizi per i nostri clienti”, ha spiegato Stefano Govi, componente del consiglio di amministrazione di Conad Centro Nord e socio imprenditore che gestisce il supermercato di Sesso: “Grazie a un assortimento più vario, i nostri clienti potranno godere di una spesa ancora più conveniente, con una selezione di prodotti che risponde meglio alle loro esigenze quotidiane. Grazie alle nuove assunzioni, abbiamo anche aumentato il personale, creando nuove opportunità lavorative per il territorio. Conad, da sempre radicata nella comunità, continua a svolgere un ruolo sociale importante, offrendo non solo prodotti di qualità, ma anche un punto di riferimento per le famiglie locali”.