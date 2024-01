Reggio. In Sant’Agostino l’addio a Riccardo, morto a scuola a soli 13 anni

Oggi, sabato 13 gennaio, alle 15 in Sant’Agostino a Reggio Emilia i funerali di Riccardo Curreli, ucciso da un malore a soli 13 anni mentre stava raggiungendo la sua classe, la III E, alla scuola media Alessandro Manzoni di via Emilia Santo Stefano.

Il giovane studente si era accasciato a terra lunedì scorso 8 gennaio al primo giorno di rientro tra i banchi dopo le vacanze natalizie. I soccorsi sono stati immediati, ma nulla purtroppo si è potuto fare per salvare la sua giovane vita. La tragedia ha profondamente toccato non solo il mondo della scuola, ma tutta la comunità. A Sant’Agostino l’altra sera un rosario di preghiera per Riccardo e per mostrare affetto e vicinanza alla sua famiglia, originaria della Sardegna, e arrivata a Reggio Emilia da Monaco di Baviera proprio appena prima dell’inizio dell’anno scolastico.