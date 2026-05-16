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Reggio, un nuovo volto per piazza Prampolini: al via il restauro delle facciate di Palazzo Vescovile e Palazzo dei Canonici

prospetto lato est piazza Prampolini Reggio Emilia dopo restauro – DRG

Lunedì 18 maggio a Reggio Emilia prenderà il via il cantiere per rinnovare il lato est di piazza Prampolini.

La Diocesi ha affidato agli architetti Mauro Severi e Marco Valli il progetto di restauro delle facciate di Palazzo Vescovile e Palazzo dei Canonici, gli edifici che insieme alla cattedrale e al battistero compongono appunto il lato est della piazza cuore del centro storico della città. I segni del tempo sui due edifici sono evidenti: intonaci sgretolati, colori dilavati dalla pioggia, sporco, macchie di muffe e licheni. Il valore dell’intervento è di 735.000 euro: i lavori saranno eseguiti dalle maestranze di Archeosistemi, cooperativa con sede a Reggio.

Tra il 2019 e il 2021 l’Ufficio diocesano Beni culturali e Nuova edilizia di culto aveva già promosso il restauro delle facciate di Palazzo Vescovile che si affacciano su via del Vescovado e su via Vittorio Veneto, limitandosi in quest’ultimo caso alla facciata di ingresso della Curia. Ora il cantiere si sposta in piazza Prampolini, ma l’ufficio diretto dall’architetto Angelo Dallasta ha già pronti i progetti per rimettere a nuovo anche le ultime due facciate di via Vittorio Veneto.

Gli ultimi lavori sulla facciata di Palazzo Vescovile risalgono al 1878, e in 150 anni l’intonaco ha perso adesione. Il progetto prevede la rimozione del vecchio intonaco nelle parti senza decori, per rifarlo con un intonaco a calce tradizionale, steso a mano. I pluviali incassati nel muro saranno sostituiti con pluviali esterni in rame, più facili da controllare. Cornici e decori saranno puliti con delicatezza, e le ante delle finestre saranno restaurate una per una. Per quanto riguarda il colore, i progettisti hanno trovato tracce di un arancione chiaro originale, ma hanno proposto una tinta giallo-scuro, che darà più vivacità alla piazza e farà risaltare il mattone della cattedrale.

Decisamente migliore, invece, lo stato di conservazione della facciata di Palazzo dei Canonici: in questo caso si procederà a verificare gli intonaci, integrando le poche parti staccate con stuccature e puliture mirate, e con trattamenti contro muffe e licheni, dove necessario. Anche per questo edificio è previsto il restauro dei serramenti settecenteschi. Il nuovo tinteggio riprenderà le tre tonalità utilizzate per l’ultimo restauro del 1929: giallo ocra, rosso-arancio e bianco.

Il cantiere dovrebbe concludersi in autunno: al termine dei lavori la cattedrale, il battistero, il Palazzo Vescovile e il Palazzo dei Canonici torneranno a dialogare come un’unica grande pagina di pietra, intonaco e colore.

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Reggio Emilia
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Ultimi commenti

andrea il 16 Mag
Orrori reggiani

Dovresti collaborare con cruciani (la minuscola è voluta) alla trasmissione della zanzara

Argo il 16 Mag
Orrori reggiani

Sottoscrivo in toto le considerazioni di Fabiola. Anch'io non La conosco, ma, se nella descrizione di un evento come questo, Lei riesce a non fare

kursk il 15 Mag
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sana invidia per quelli che il prosciutto non lo mangiano ma che due fette tagliate non troppo fini le hanno sempre sugli occhi....

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