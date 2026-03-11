Reggio. Morto a 91 anni Gianni Bizzocchi, storico editore di “Il Pescatore Reggiano”

Gianni Bizzocchi in ufficio – GAR

Nel pomeriggio di martedì 10 marzo è morto, all’età di 91 anni, Gianni Bizzocchi, storico e appassionato editore della pubblicazione “Il Pescatore Reggiano”. Ne aveva preso le redini nel 1964, succedendo allo zio Andrea Bizzocchi, che a sua volta lo aveva rilevato dalla ditta Bocedi e lo aveva guidato dal 1927 al 1963.

I funerali sono in programma nella mattinata di venerdì 13 marzo, con partenza dalla Casa funeraria della Croce Verde per la chiesa cittadina dei Santi Giacomo e Filippo, dove alle 11 sarà celebrata la messa esequiale.

Gianni Bizzocchi ha lavorato, iniziando molto presto nel dopoguerra, prima con il papà e lo zio, e quindi con i fratelli Paolo e Giancarlo, nella storica agenzia libreria ecclesiastica di famiglia in via Vittorio Veneto, poi divenuta Bizzocchi Fratelli, situata “strategicamente” nel palazzo della Curia di Reggio Emilia, accanto al Vescovado – e anche per questo meta obbligata e tradizionale luogo di ritrovo di tanti sacerdoti.

Giornalista pubblicista, ha puntualmente confezionato “Il Pescatore Reggiano” dal 1964 al 2022: per quasi sessant’anni è stato lui a garantire la continuità e la regolare uscita, verso la fine di ogni anno, della reggianissima pubblicazione, iscritta al Registro della stampa periodica e riconosciuta come opera di carattere culturale dall’Ufficio proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Un mix di ingredienti che spaziavano dal calendario, con l’indicazione dei santi del giorno, delle feste religiose e delle sagre, alle previsioni meteorologiche, dalle rubriche di carattere agrario alla sezione con gli orari delle messe e gli indirizzi e i recapiti telefonici (a volte altrimenti introvabili) di chiese, parrocchie, sacerdoti, comunità religiose e uffici della Curia; senza dimenticare, ovviamente, i contributi relativi alla storia locale, per i quali Bizzocchi arruolò decine di studiosi, e l’antologia dei poeti reggiani, le sezioni certamente più attese e lette.

Oltre a “Il Pescatore Reggiano”, Gianni Bizzocchi Editore era noto per le pubblicazioni – ora spesso introvabili – sulla storia religiosa, artistica e civile reggiana, nonché per le raccolte di poesia.

“Un’opera veramente meritoria di artiere, per usare un termine carducciano, che con questa sua attività preziosa e indispensabile ha certamente contributo a implementare, e di tanto, il catalogo delle pubblicazioni di argomento reggiano, testimoniando in tal modo l’amore per la sua città”, lo ricorda Giuseppe Adriano Rossi.

Categorie
CronacaIn primo pianoReggio Emilia
Tag
Andrea BizzocchiBizzocchi FratelliGianni BizzocchiIl Pescatore ReggianoReggio Emilia

Non ci sono commenti

Partecipa anche tu

Il sondaggio

In arrivo
Coopservice Traslochi
Conad

Ultimi commenti

Torna su