Reggio. Morto a 91 anni Gianni Bizzocchi, storico editore di “Il Pescatore Reggiano”

Nel pomeriggio di martedì 10 marzo è morto, all’età di 91 anni, Gianni Bizzocchi, storico e appassionato editore della pubblicazione “Il Pescatore Reggiano”. Ne aveva preso le redini nel 1964, succedendo allo zio Andrea Bizzocchi, che a sua volta lo aveva rilevato dalla ditta Bocedi e lo aveva guidato dal 1927 al 1963.

I funerali sono in programma nella mattinata di venerdì 13 marzo, con partenza dalla Casa funeraria della Croce Verde per la chiesa cittadina dei Santi Giacomo e Filippo, dove alle 11 sarà celebrata la messa esequiale.

Gianni Bizzocchi ha lavorato, iniziando molto presto nel dopoguerra, prima con il papà e lo zio, e quindi con i fratelli Paolo e Giancarlo, nella storica agenzia libreria ecclesiastica di famiglia in via Vittorio Veneto, poi divenuta Bizzocchi Fratelli, situata “strategicamente” nel palazzo della Curia di Reggio Emilia, accanto al Vescovado – e anche per questo meta obbligata e tradizionale luogo di ritrovo di tanti sacerdoti.

Giornalista pubblicista, ha puntualmente confezionato “Il Pescatore Reggiano” dal 1964 al 2022: per quasi sessant’anni è stato lui a garantire la continuità e la regolare uscita, verso la fine di ogni anno, della reggianissima pubblicazione, iscritta al Registro della stampa periodica e riconosciuta come opera di carattere culturale dall’Ufficio proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Un mix di ingredienti che spaziavano dal calendario, con l’indicazione dei santi del giorno, delle feste religiose e delle sagre, alle previsioni meteorologiche, dalle rubriche di carattere agrario alla sezione con gli orari delle messe e gli indirizzi e i recapiti telefonici (a volte altrimenti introvabili) di chiese, parrocchie, sacerdoti, comunità religiose e uffici della Curia; senza dimenticare, ovviamente, i contributi relativi alla storia locale, per i quali Bizzocchi arruolò decine di studiosi, e l’antologia dei poeti reggiani, le sezioni certamente più attese e lette.

Oltre a “Il Pescatore Reggiano”, Gianni Bizzocchi Editore era noto per le pubblicazioni – ora spesso introvabili – sulla storia religiosa, artistica e civile reggiana, nonché per le raccolte di poesia.

“Un’opera veramente meritoria di artiere, per usare un termine carducciano, che con questa sua attività preziosa e indispensabile ha certamente contributo a implementare, e di tanto, il catalogo delle pubblicazioni di argomento reggiano, testimoniando in tal modo l’amore per la sua città”, lo ricorda Giuseppe Adriano Rossi.