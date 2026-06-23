Reggio. In giro con l’hashish in zona stazione, ventiseienne denunciato per spaccio

I carabinieri hanno denunciato un giovane uomo di 26 anni, residente a Reggio Emilia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di lunedì 22 giugno il ventiseienne è stato fermato per un controllo di routine dai militari reggiani e dai colleghi della S.I.O. del 4° Battaglione Veneto nella zona della stazione ferroviaria storica di Reggio: alla richiesta dei documenti, il giovane non è riuscito a nascondere un’ansia apparentemente immotivata, che ha insospettito i carabinieri.

Il motivo di tanto nervosismo è emerso poco dopo, quando il ventiseienne è stato perquisito: i carabinieri gli hanno trovato addosso circa 26 grammi di hashish, già porzionato in diversi involucri, che è stato sottoposto a sequestro penale. Inevitabilmente, a quel punto, è scattata una denuncia per spaccio.